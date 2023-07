Nuoto – 40.a edizione della Byron Cup

Lerici – 40.a edizione della Coppa Byron, anche quest’anno organizzata dal Lerici Sport, domenica 23 Luglio con partenza alle ore 14 da Portovenere. In mattinata però apertura all’accredito degli atleti, con ritiro dei pacchi-gara, dalle 9 alle 11 presso le piscine “Cicci Rolla” lericine e alle 12.30 imbarco sul traghetto per Portovenere con riunione tecnica.

Di 8 km il percorso segnalato da 6 boe “obbligatorie”, arrivo a Lerici nella zona antistante l’ Hotel Shelley della Palme, dove sarà posizionato all’uopo un tabellone galleggiante che va toccato per consentire l’attribuzione del tempo. Da non scordare che alla stessa ora partirà, dalla spiaggia di San Terenzo, anche la “Byron Next Gen” di 1 km. In Piazza Garibaldi a Lerici, presumibilmente verso le 17.30, le premiazioni.

Nella foto l’entrata della struttura “Cicci Rolla”