Numeri da record per il campo solare di Andora, più di cento bambini iscritti per luglio e ottantasette per agosto

. Con le sue Tariffe moderate comprensive di mensa e spiaggia riservata, e un incremento di venti posti in più rispetto al 2022, il centro estivo di Andora, organizzato dal comune, raggiunge un altro risultato: diventare sempre più inclusivo, accogliendo anche undici fra bambini e ragazzi portatori di disabilità che hanno a disposizione un operatore ciascuno.

“Il servizio ha preso il via il 3 luglio e prevede due turni di un mese a luglio ed agosto – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Monica Risso – Con un investimento economico di 130mila euro che va a incrementare le quote pagate dalle famiglie, abbiamo potuto mantenere basse e inalterate le tariffe, aumentare il numero di bambini e ragazzi accolti, di età compresa fra i 3 e 12 anni e dare lavoro a 18 educatori.

Il progetto ludico didattico – prosegue l’assessore Monica Risso – va dalle giornate in spiaggia ai giochi pomeridiani fino all’assistenza per fare i compiti. La tariffa mensile massima è di 305 euro, mensa compresa, fra le più basse della provincia.

Tutto questo è il risultato di un lavoro di squadra che ha visto gli uffici comunali e la cooperativa Diana che realizza il servizio, riuscire a organizzare un campo solare che soddisfa gli obiettivi dell’Amministrazione motivata a dare riscontro alle esigenze manifestate dalle famiglie”.

Il campo solare di Andora ha l’obiettivo di organizzare giornate piene di attività formative per i partecipanti e contemporaneamente fornire un servizio ai genitori per il periodo estivo.

“Il Centro estivo organizzato dalla Amministrazione Comunale rappresenta ormai un punto di riferimento fortissimo per le famiglie Andoresi – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Politica dell’infanzia e Giovanili, Daniele Martino – Ringrazio le professionalità del Comune e della Cooperativa Diana, il Sindaco Mauro Demichelis e l’Assessore Monica Risso per avere presentato in questa Estate 2023 una proposta di assoluto valore in tutto il contesto del Ponente ligure”.