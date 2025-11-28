Home Cronaca Cronaca Genova

Notte di paura a Sturla: auto si ribalta vicino al Gaslini dopo lo schianto contro due vetture

Un intervento dei Vigili del Fuoco

Una donna soccorsa dai vigili del fuoco in via Gerolamo Gaslini dopo un ribaltamento avvenuto nelle prime ore del mattino

A Sturla, nelle prime ore della notte, si è verificato un incidente che ha attirato l’attenzione dei residenti e delle squadre di soccorso. Poco prima delle quattro, in vico Gerolamo Galini – a breve distanza dall’ingresso dell’Ospedale Pediatrico Gaslini – un’auto si è ribaltata dopo essersi schiantata contro due vetture parcheggiate lungo la strada. Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di un colpo di sonno, finendo per urtare i veicoli fermi prima del capovolgimento.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni della conducente

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno trovato la donna bloccata all’interno dell’auto ribaltata. I pompieri hanno provveduto a estrarla in sicurezza e a consegnarla ai sanitari presenti. L’intervento ha coinvolto l’automedica Golf 1 e un’ambulanza della Croce Verde Quarto, mentre la polizia locale ha raggiunto l’area dell’incidente per gestire la viabilità e avviare i rilievi necessari.

Accertamenti al pronto soccorso e rilievi sulla dinamica

Nonostante il forte impatto e il ribaltamento, la donna non presentava ferite evidenti. È stata comunque trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale San Martino per gli accertamenti di routine previsti in casi di incidente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali ulteriori elementi utili a comprendere la causa della perdita di controllo del mezzo.

