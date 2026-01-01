Notte di fuochi e petardi in Liguria: decine di cassonetti incendiati, vigili del fuoco al lavoro

Capodanno segnato da numerosi interventi dei pompieri tra Genova, Levante e Ponente ligure: roghi causati da botti e fuochi d’artificio, senza gravi conseguenze

La notte di Capodanno in Liguria è stata caratterizzata da un’intensa attività per i vigili del fuoco, impegnati su più fronti per domare incendi di cassonetti provocati dall’esplosione di petardi e fuochi d’artificio. Una situazione diffusa in diverse zone della regione, con decine di interventi concentrati soprattutto nelle aree urbane e nei quartieri più densamente popolati.

A Genova, in particolare, si sono registrati circa cinquanta interventi nel corso della notte. Le squadre dei vigili del fuoco sono state chiamate ad agire soprattutto nel centro cittadino, nel Ponente e in Val Polcevera, dove diversi cassonetti dei rifiuti sono stati dati alle fiamme. In tutti i casi, secondo quanto emerso, gli incendi sono rimasti circoscritti e non hanno coinvolto veicoli, motocicli o edifici nelle immediate vicinanze, evitando conseguenze più gravi.

Interventi diffusi tra Levante e Ponente ligure

Situazioni analoghe si sono verificate anche nel Levante ligure. A Rapallo, in via Campodonico, e a San Colombano Certenoli sono stati segnalati incendi riconducibili all’utilizzo di fuochi pirotecnici durante i festeggiamenti di fine anno. Anche in questi casi l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere rapidamente le fiamme e di limitare i danni ai soli contenitori dei rifiuti.

Alla Spezia il bilancio è stato più contenuto, con non più di tre interventi effettuati nel corso della notte per spegnere roghi di cassonetti. La situazione è rimasta sotto controllo e non si segnalano particolari criticità legate alla sicurezza pubblica.

Incendi di cassonetti anche nell’Imperiese

Nell’Imperiese, infine, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cervo per episodi analoghi, sempre riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. Anche in questo caso non si registrano danni rilevanti né conseguenze per persone o strutture circostanti.

Il bilancio complessivo della notte conferma un impegno intenso per i soccorritori, chiamati a fronteggiare una serie di episodi legati all’uso improprio di petardi e fuochi d’artificio, fenomeno che ogni anno accompagna le celebrazioni di fine anno in diverse zone della Liguria.

