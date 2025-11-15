Norauto inaugura a Genova: promozioni speciali fino al 16 novembre su ricambi e pneumatici

Norauto, il colosso francese della distribuzione di ricambi e accessori auto, ha inaugurato il 30 ottobre il suo nuovo punto vendita a Genova, rafforzando la sua presenza in Liguria con un centro all’avanguardia.

L’apertura del negozio in via Renata Bianchi 76 rappresenta un importante investimento per il territorio, portando nella città della Lanterna un modello di vendita e assistenza automotive che unisce convenienza e professionalità.

Per celebrare questo debutto, l’azienda ha lanciato una serie di promozioni eccezionali valide fino al 16 novembre, con sconti che arrivano fino al 50% su diverse categorie di prodotti.

Norauto sbarca a Genova con l’apertura del nuovo centro in via Renata Bianchi

Il nuovo centro Norauto di Genova si estende su una superficie commerciale strategicamente posizionata in via Renata Bianchi 76, facilmente raggiungibile sia dal centro città che dalle principali arterie stradali della zona.

L’apertura, avvenuta mercoledì 30 ottobre, ha visto un’affluenza significativa di clienti curiosi di scoprire le offerte lancio e i servizi proposti dal marchio francese, che vanta oltre 40 centri in Italia.

La scelta di Genova come nuova sede conferma la strategia di espansione di Norauto nel nord-ovest italiano, dove l’azienda punta a diventare il punto di riferimento per automobilisti e professionisti del settore.

Offerte di lancio valide fino al 16 novembre: sottoprezzi eccezionali su ricambi e accessori

Per festeggiare l’inaugurazione, Norauto ha predisposto un volantino promozionale con offerte imperdibili su un’ampia gamma di prodotti, dalle batterie agli oli motore, passando per l’additivo AdBlue e le lampadine per auto.

I sottoprezzi, validi sia in negozio che online fino al 16 novembre, includono articoli di prima necessità come l’olio Castrol a soli 6,99€, le lampadine H7 primo prezzo a 0,99€ e il liquido lavavetri invernale a prezzi competitivi.

Pneumatici invernali Hankook scontati fino al 15% per prepararsi alla stagione fredda

Con l’arrivo della stagione invernale, Norauto Genova propone un’offerta particolarmente interessante sui pneumatici Hankook, brand coreano apprezzato per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, con sconti che raggiungono il 15% sul prezzo di listino.

La promozione, valida fino al 16 novembre, arriva nel momento perfetto per chi deve prepararsi al cambio gomme stagionale, obbligatorio dal 15 novembre sulle strade extraurbane liguri e su molti tratti autostradali.

Il centro offre non solo la vendita ma anche il servizio completo di montaggio ed equilibratura presso l’officina interna, garantendo un intervento professionale e certificato sui pneumatici acquistati.

AdBlue a prezzo shock: 10 litri a soli 6,99 euro per i motori diesel Euro 6

Tra le offerte più aggressive del volantino spicca l’AdBlue in tanica da 10 litri proposto al prezzo eccezionale di 6,99 euro, un risparmio notevole rispetto ai prezzi di mercato che spesso superano i 15-20 euro per la stessa quantità.

L’AdBlue, come apprendiamo anche dalla pagina dedicata sul sito web di Norauto, è indispensabile per i veicoli diesel Euro 6 dotati di sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) e permette di ridurre drasticamente le emissioni di ossidi di azoto e mantenere l’auto in regola con le normative ambientali sempre più stringenti.

L’offerta, limitata al periodo promozionale fino al 16 novembre, rappresenta un’opportunità imperdibile per fare scorta di questo prodotto essenziale, considerando che un’auto diesel moderna consuma mediamente 1-2 litri di AdBlue ogni 1000 km.

Dal tagliando alla revisione: tutti i servizi disponibili nel nuovo centro Norauto

Il nuovo punto vendita genovese non si limita alla vendita di prodotti ma offre una gamma completa di servizi di manutenzione attraverso l’officina integrata, dove tecnici specializzati possono effettuare interventi che vanno dal semplice cambio olio fino alla sostituzione della cinghia di distribuzione.

Particolare attenzione viene dedicata ai tagliandi auto, eseguibili anche su veicoli ancora in garanzia grazie all’utilizzo di ricambi equivalenti all’originale certificati, e alla revisione ministeriale, servizio sempre più richiesto che include anche la pre-revisione per verificare preventivamente lo stato del veicolo.

Il centro propone inoltre servizi innovativi come il Tyre Hotel per il deposito stagionale degli pneumatici e la pulizia del motore ad idrogeno con il tagliando Ecoperformance.

Orari di apertura e contatti del nuovo Norauto Genova

Il centro Norauto di Genova garantisce un’apertura continuata particolarmente comoda per chi lavora, operando dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:00 e la domenica dalle 9:00 alle 19:00, orari che permettono di accedere ai servizi anche nel weekend o dopo l’orario lavorativo.

Per informazioni e prenotazioni, i clienti possono contattare il numero 010 0897679 o inviare un messaggio WhatsApp al 335 5824578, canale preferenziale per ricevere assistenza rapida e prenotare interventi in officina.

Il negozio, identificato con il codice store 0445, si integra perfettamente nel network Norauto permettendo ai clienti di usufruire di tutti i vantaggi della carta fedeltà e delle promozioni nazionali del brand.

Un nuovo punto di riferimento per gli automobilisti genovesi

L’apertura del centro Norauto a Genova rappresenta una ventata di freschezza nel panorama automotive locale, portando nella città ligure un modello di business che unisce convenienza, qualità del servizio e ampiezza dell’offerta.

Le promozioni di lancio, valide fino al 16 novembre, offrono un’occasione imperdibile per testare la qualità dei prodotti e dei servizi, dagli pneumatici Hankook scontati all’AdBlue a prezzo stracciato.

Con la sua posizione strategica, gli orari estesi e la combinazione vincente di vendita al dettaglio e servizi di officina, il nuovo Norauto si candida a diventare il punto di riferimento per tutti gli automobilisti genovesi alla ricerca di soluzioni complete per la manutenzione del proprio veicolo.

Il nuovo centro di Genova si trova in Via Renata Bianchi 76 e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20, e la domenica dalle 9 alle 19.