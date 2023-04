Nomina Cda Casinò di Sanremo: nuovo presidente Giancarlo Ghinamo

E’ stato nominato oggi a Sanremo, dall’assemblea dei soci, il nuovo Consiglio di amministrazione della Casinò Spa (socio unico il Comune di Sanremo).

Nuovo presidente del Cda della casa da gioco è il commercialista Giancarlo Ghinamo, che aveva già ricoperto il ruolo di consigliere sotto la precedente presidenza affidata dal sindaco Alberto Biancheri all’avvocato Adriano Battistotti.

Entrano nel Cda anche gli ex assessori all’ambiente delle giunte Biancheri: Eugenio Nocita (consigliere comunale in carica, lascerà il suo scranno a Palazzo Bellevue alla prima dei non eletti, l’imprenditrice Anna Asseretto) e l’avvocato Lucia Artusi, che circa un anno fa aveva ceduto il suo posto in giunta all’attuale assessore Sara Tonegutti.