No forno, molotov e razzi con scritta ACAB sequestrati a Cornigliano

Due molotov e due razzi-fumogeni con la scritta ‘ACAB’ (All Cop Are Bastards), insieme a sassi e bulloni contenuti in una scatola, sono stati trovati la scorsa notte davanti alla portineria dell’ex Ilva di Genova Cornigliano.

A fare la scoperta è stato l’addetto alla sicurezza della fabbrica, che ha subito allertato le Forze dell’ordine.

Sull’episodio indagano gli investigatori della Digos.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, gli artificieri e i colleghi della Polizia scientifica.

Tra gli oggetti rinvenuti anche un accendino, della carta stagnola e degli stoppini, oltre a uno striscione con la scritta ‘No forno’, relativo all’ipotesi di convertire lo stabilimento con l’installazione di un forno elettrico.

Le molotov, secondo quanto si apprende, sarebbero state però prive del liquido infiammabile.