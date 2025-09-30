No controllo e aggredisce poliziotti e militari: africano arrestato in piazza Banchi

La scorsa notte gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno arrestato un 26enne del Gambia, già conosciuto alle Forze dell’ordine e mai rimpatriato, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Durante un controllo del territorio, gli agenti della Quarto Gamma, coadiuvati da due militari dell’Esercito nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”, hanno fermato l’africano per un controllo dei documenti in piazza Banchi, nel Centro storico genovese.

Visibilmente agitato e alterato dall’abuso di alcol, il giovane straniero ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato fermato dagli agenti.

Intollerante al controllo di Polizia, ha iniziato a scalciare e a sferrare pugni nei confronti degli operatori e militari, opponendo resistenza e ferendo un artigliere dell’Esercito al polso e alla caviglia.

Portato successivamente in Questura per gli atti di rito, è risultato in possesso di diversi precedenti per reati contro la persona e in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che a essere irregolare sul territorio nazionale.

La sua posizione è ora al vaglio dell’ufficio Immigrazione.

L’artigliere dell’Esercito, con una frattura del polso e una distorsione alla caviglia, è stato refertato con una prognosi di 30 giorni.