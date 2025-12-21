Nidi gratis, ma il Pd attacca Simona Ferro. L’assessora di FdI: mi fanno sorridere

“Sapete cosa mi fa sorridere? La sinistra. Proprio i consiglieri regionali di minoranza si lamentano dei nostri ‘no’ agli emendamenti presentati in consiglio regionale sulla scuola. Quella scuola per cui, solo nel 2025, abbiamo aiutato la quota record di 12mila famiglie per l’acquisto dei libri di testo e le spese di iscrizione.

La proposta più incredibile, poi, l’hanno presentata sui ‘Nidi gratis’, il bando introdotto per la prima volta nel 2024 che aiuta 4.000 famiglie all’anno con uno stanziamento da 8 milioni di euro.

La sinistra ci aveva chiesto di erogare i contributi non direttamente agli studenti, ma ai Comuni, che poi li avrebbero girati a loro volta alle famiglie.

Un meccanismo insensato che avrebbe allungato i tempi danneggiando i cittadini, ma che avrebbe consentito alle amministrazioni comunali rosse (e magari proprio quella che attualmente governa Genova) di intestarsi con le famiglie il merito dell’assegnazione di queste risorse.

Serve aggiungere altro? Finché ci saremo noi, la sinistra e i suoi giochetti non passeranno”.

E’ il testo del post pubblicato ieri su fb dall’assessora regionale Simona Ferro (FdI) al quale oggi hanno replicato con una dura nota i consiglieri regionali del Pd.