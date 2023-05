New Racing for Genova attesa da tre impegni importanti

Sarà in lizza ai rally del Taro e della Marca ed allo slalom Susa – Moncenisio

Impegni importanti su tre fronti, nel prossimo fine settimana, per la New Racing for Genova. La scuderia presieduta da Laura Bottini parteciperà, infatti, al 29° Rally del Taro con cinque equipaggi, due nella gara valida per l’IRCup (International Rally Cup) e tre in quella della CRZ, con una vettura al 39° Rally della Marca e con due piloti allo slalom Susa – Moncenisio.

Rally del Taro – Secondo appuntamento, sabato e domenica a Bedonia, nel parmense, per i due equipaggi della New Racing for Genova che prendono parte all’IRCup, Federico Gangi – Stefano Sappracone e Matteo Ceriali – Iacopo Innocenti, entrambi chiamati ad una prova di sostanza. I primi, dopo l’esperienza della “prima volta” all’Elba, hanno optato per il cambio della vettura e si cimenteranno con una Peugeot 208 Rally4, analogo mezzo con cui saranno della partita i due giovani torinesi, desiderosi di riscattare un debutto in questa serie per loro poco soddisfacente. Tre, invece, gli equipaggi che affronteranno il rally nazionale valido per la CRZ. Si tratta di Alberto Biggi – Alice Caprile, in lizza con la Skoda Fabia R5 e desiderosi di piazzarsi nella top ten finale della gara, Ennio Bini – Marta De Paoli, che affronteranno l’impegno con una Renault Clio Rally5 puntando ad un piazzamento di spessore, e Massimo Garbarino – Ilaria Magnani, anche loro con la Clio Rally5 ed intenzionati a chiudere bene la partita.

Rally della Marca – Nuovo impegno, venerdì e sabato a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, per Luca Fredducci e la compagna Clarissa Derosa, che saranno al via della gara con una Renault Clio Rally5. La giovane coppia portacolori della New Racing for Genova affronta l’impegno veneto per la prima volta e con una vettura per inedita con l’intenzione di riscattare la sfortuna patita nel debutto stagionale al Rally dei Laghi, la loro “gara di casa”.

Slalom Susa – Moncenisio – Due vetture della New Racing for Genova pronte, domenica, a diventare protagoniste, con diverse ambizioni, sui mitici tornanti piemontesi. Sono la Skoda Fabia R5 di Adelmo Tessa e la Peugeot 208 R2B di Rosanna Bramante: il primo cercherà un piazzamento di prestigio; sua moglie, invece, punterà al successo in campo femminile.