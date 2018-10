New Log assume lavoratore, malgrado licenziamento collettivo: è presidio

I lavoratori in presidio sotto Postel in via Rela

Per rispondere all’ennesima provocazione antisindacale fatta da New Log nei confronti dei lavoratori in sciopero presso lo stabilimento di Postel di Genova, via Pegli 8, provocazione concretizzatasi con l’assunzione per pochi giorni di un lavoratore utilizzato per svolgere i lavoro degli scioperanti, questa mattina 16 ottobre si è svolto un presidio sotto la direzione di Postel a Sampierdarena, in via Rela.

I lavoratori New Log sono stati sostenuti nella loro protesta da un gruppo di dipendenti Postel che sono scesi in strada ad esprimere la loro solidarietà per una situazione che al momento coinvolge solo i lavoratori della cooperativa ma che in prospettiva potrebbe coinvolgere tutti.

Durante il presidio sono stati diffusi più di mille volantini per mettere al corrente la cittadinanza di Sampierdarena dell’ennesimo attacco all’occupazione nella nostra città, riscuotendo da molti di essi simpatia e solidarietà.

“Rimaniamo in attesa delle decisioni – scrivono dalla Cub – che l’assemblea dei lavoratori Postel, assumerà rispetto alla nostra lotta ed ad una mobilitazione unitaria per la difesa di interessi comuni”.