Neve in Liguria, allerta gialla Arpal per l’entroterra

Peggioramento meteo con precipitazioni e possibili disagi alla viabilità nelle zone interne

Il progressivo avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica sta determinando un aumento della nuvolosità sulla Liguria, con i primi segnali già visibili a partire dal Ponente. Dalla mattina di venerdì 23 gennaio il cielo si presenta coperto su gran parte del territorio regionale, accompagnato da piogge intermittenti che tendono a intensificarsi nel corso del pomeriggio, in particolare sui settori di Levante.

Allerta gialla per neve nelle aree interne

Sulla base degli ultimi aggiornamenti previsionali, Arpal ha disposto un’allerta gialla per neve attiva dalle ore 12 fino alla mezzanotte di venerdì nelle zone D ed E dell’entroterra. L’area D interessa la Valle Stura, l’entroterra savonese e la Val Bormida, mentre la zona E comprende le valli Scrivia, Trebbia e d’Aveto. In questi settori sono attese nevicate deboli, con possibili intensificazioni nel pomeriggio sui versanti padani.

Quote neve e condizioni atmosferiche

Le precipitazioni nevose potranno spingersi fino a quote relativamente basse, con limite intorno ai 300-400 metri nelle zone D e in Valle Scrivia, mentre risulterà più elevato, tra i 700 e i 900 metri, in Val Trebbia e in Val d’Aveto. Sulle aree interne della zona B sono previste solo leggere spolverate. I venti, in rinforzo dai quadranti settentrionali, potranno raggiungere raffiche comprese tra 40 e 50 chilometri orari sul Centro-Ponente, mentre lungo la costa di Levante soffieranno prevalentemente da est-sudest.

Rischi per la viabilità e temperature in calo

Nelle zone interne centrali non si escludono locali episodi di pioggia congelantesi, in un contesto di sensibile diminuzione delle temperature. Le nevicate fino a quote medio-basse potrebbero determinare criticità sulla circolazione stradale, in particolare nei fondovalle e lungo alcuni tratti autostradali delle zone D ed E. Il quadro meteorologico sarà ulteriormente condizionato da una ventilazione moderata o localmente forte, con possibili situazioni di disagio fisiologico legate al freddo.

Nuovo fronte perturbato atteso sabato

La fase instabile proseguirà anche nella giornata di sabato, quando l’arrivo di un nuovo fronte porterà un rapido peggioramento dopo una mattinata più stabile. Dal pomeriggio sono previste nuove precipitazioni, con neve anche di moderata intensità sui versanti padani e sulle aree interne tra Savonese e Genovesato. Nei rovesci più intensi non è esclusa la comparsa di qualche fiocco fino alle zone costiere del Savonese.

La suddivisione in zone del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube