Neve da favola ad Artesina, vacanze da record: tante iniziative per celebrare il Capodanno

Vacanze natalizie da record ad Artesina, in quella che da tutti sarà ricordata come la stagione della Turra. Un successo senza precedenti quello che sta ottenendo il nuovo impianto del Pian del Turra, l’impagabile “location” da cui si può ammirare oltre a tutto l’arco alpino anche il mare della vicina Liguria.

Impianto che sta facendo letteralmente impazzire tutti. Una nuovissima seggiovia esaposto al servizio delle bellissime piste in quota che pone la località all’attenzione nazionale per essere una delle pochissime località del Piemonte ad avere un agganciamento automatico sopra i 2000 metri.

Una neve da favola, giornate strepitose ed un comprensorio tutto aperto, collegato a Prato Nevoso Ski e Frabosa Ski, con la possibilità di salire anche dalla vallata in seggiovia con la porta di ingresso da Rastello.

Sono questi gli ingredienti che stanno attirando su Artesina le attenzioni di tutti, da ogni dove, e che stanno ponendo la località al centro di interesse a livello nazionale. In questo contesto si inseriscono le attività e gli eventi in programma che vedranno per questo fine anno la musica dal vivo sul palco centrale con il concerto live de “Il tropico del Blasco”, con il loro tributo a Vasco Rossi che accompagnerà i presenti verso il 2026. A seguire musica e dj set per dare il benvenuto al nuovo anno.

Ma tutta la giornata di San Silvestro sarà caratterizzata dall’aggregazione e dallo stare insieme con attività che prenderanno vita e scalderanno la piazza fin dal pomeriggio.

Dalle ore 17,00 saranno i più piccini i veri protagonisti con la fiaccolata capitanata da Pinky, mascotte della località, poi a seguire la tradizionale performance, fiaccole alla mano, dei maestri di sci a creare l’emozionante tricolore sulle piste a cui farà seguito la consueta distribuzione di panettone e vin brulé.

Poi dopo i vari cenoni, organizzati nei vari locali del posto, appuntamento per tutti in piazza dalle ore 23,00 per aspettare insieme l’anno nuovo tra musica e divertimento. Un fine anno veramente per tutti, nel quale, come sempre Artesina si distingue per proporre un contenitore a disposizione di tutta la famiglia.

Nei giorni successivi molteplici sono le attività in programma con i tradizionali mercatini di montagna, la fiera degli antichi mestieri e i consueti momenti della baby dance per i più piccoli, fino all’immancabile arrivo della befana, fissato per la mattina del 6 gennaio, che come da tradizione scenderà dalle piste con gli sci a salutare grandi e piccini per una conclusione di vacanze da portare nell’album dei ricordi.

Come sempre, saranno aggiornate in tempo reale tutte le informazioni utili al turista, dalle aperture di impianti e piste fino ai vari eventi in programma: dal sito ufficiale www.artesina.it alle pagine fb ed Instagram. Da segnalare inoltre che anche quest’anno per tutta la stagione sarà in funzione l’opzione di acquisto dello ski-pass dinamico online che consentirà di sciare a tariffe agevolate scegliendo tra le varie opzioni possibili.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174.242000 o scrivere alla mail info@artesina.it