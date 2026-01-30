Neve al top e presenze record ad Artesina

Ultimo week end di gennaio ad Artesina con una neve straordinaria. Si chiude un mese che ha visto grande afflusso sulle piste del comprensorio e Artesina in questo periodo è presa d’assalto anche in settimana dalle scuole in arrivo da tutta Italia e dall’estero per le settimane bianche. Intanto scatta anche il conto alla rovescia per la 19° edizione del Raduno nazionale delle Mascotte che si svolgerà sabato 14 febbraio.

A celebrare la Turra e l’intero comprensorio sciistico di Artesina è stata anche la leggenda del freeride Arianna Tricomi, tre volte campionessa del mondo, che ha paragonato Artesina al Giappone con le sue più rinomate località. “Giappesina”: così la campionessa ha ribattezzato la località cuneese che, con la nuova seggiovia esaposto sulla Turra, sta registrando presenze record.

La qualità della neve è davvero straordinaria e le continue nevicate con i gatti sempre al lavoro garantiscono piste da favola. E anche le novità non mancano. L’ultima si chiama FUN SLOPE: curve paraboliche, dossi, tunnel e ostacoli divertenti aspettano gli appassionati proprio sulla Turra. Non è una semplice pista, è un vero parco giochi sulla neve dove il divertimento è assicurato per tutti, dai più piccoli ai pro che vogliono staccare un po’ il ritmo. Le nevicate record nel cuneese hanno reso Artesina sempre di più un vero paradiso di powder per chi ama i fuori pista.

Tutti i collegamenti sono aperti con Prato Nevoso Ski e Frabosa Ski così come è aperto l’accesso da Rastello. Lo skipass può essere acquistato comodamente online su mondoleski.skiperformance.com. Artesina, anche in questa fortunata stagione, si sta confermando stazione attenta alle esigenze di persone di ogni età e abilità. Esser località a metri 0, con la piazza pedonale “fulcro” attorno a cui si dislocano, a pochi passi, la partenza degli impianti, la scuola sci, il servizio noleggio, la biglietteria, il punto ristoro e l’hotel, è una caratteristica sempre più vincente e anche per questo sono tantissime le scuole che hanno prenotato la settimana bianca.

Ogni settimana è festa per i più piccoli, con la baby dance della domenica, e presto Pinky ospiterà le mascotte di tutta Italia per una giornata di grande festa. Info e aggiornamenti sul sito artesina.it, sulla pagina FB e il profilo IG. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174.242000 o scrivere alla mail info@artesina.it.