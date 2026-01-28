Neve a Osiglia e Settepani, fino a un metro caduto in Val Bormida

L’allerta nivologica Arpal segnala accumuli significativi nell’entroterra savonese e consigli di sicurezza per chi viaggia

Nella notte, le precipitazioni nevose hanno imbiancato l’entroterra di Savona, con accumuli che hanno raggiunto circa un metro sul monte Settepani, nel comune di Osiglia in Val Bormida. Questa cima, alta 1.375 metri sul livello del mare, rappresenta una delle prime alture alpine incontrate procedendo verso ovest dal Colle di Cadibona. Le nevicate hanno interessato anche località a quote più basse, con 17 centimetri registrati a Urbe, 15 a Triora e 9 a Dego.

Situazione sulle infrastrutture e raccomandazioni di viaggio

Sull’autostrada A7 Serravalle-Genova, tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone, nella notte si sono registrati deboli fiocchi di neve, senza creare particolari disagi al traffico. Autostrade per l’Italia raccomanda agli automobilisti di circolare muniti di pneumatici invernali o, in alternativa, di avere catene a bordo, da montare esclusivamente in aree di sosta o di servizio per garantire la sicurezza.

Monitoraggio e allerta nivologica Arpal

L’allerta per neve sui versanti padani del ponente ligure, inizialmente di colore arancione, si è conclusa questa mattina alle 8. Per i versanti padani del levante ligure, invece, l’allerta gialla rimarrà attiva fino alle 10 di oggi, mercoledì 28 gennaio, secondo le indicazioni dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure. Le autorità locali invitano a prestare attenzione agli spostamenti, in particolare nelle zone collinari e montane.

