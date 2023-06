Nel box 8 chili di hashish e 3 etti di cocaina: 58enne spezzino arrestato

Uno spezzino di 58 anni ieri è stato arrestato perché nel box a lui in uso nascondeva 8 chili di hashish e 3 etti di cocaina. A trovare e a sequestrare la droga sono stati gli agenti della Questura della Spezia.

A insospettire i poliziotti è stato il ‘cambio’ di scooter effettuato dal 58enne, già noto alle Forze dell’ordine. Il 28 giugno gli agenti lo hanno notato a bordo di uno scooter recarsi in garage, dove si intratteneva soltanto per alcuni minuti, uscendo poco dopo con lo stesso scooter.

E’ stato seguito da agenti in borghese, ma è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Dopo poco, però, è stato intercettato in transito nel quartiere Umbertino a bordo di uno scooter diverso da quello con il quale era entrato (e uscito) dal box.

E’ stato cosi seguito fino nel quartiere di Rebocco, dove è stato fermato. Addosso i poliziotti gli hanno trovato 900 euro in contanti e le chiavi del box per il quale è stata disposta la perquisizione.

Una volta davanti al garage il 58enne, raggiunto nel frattempo dal suo avvocato, ha indicato alla Polizia dove si trovava la droga.

L’hashish, 24 pacchetti sigillati per un totale di 9 chilogrammo, era nascosto in un sacco vuoto di crocchette per cani e in un contenitore ermetico sono stati trovati oltre 2 etti e mezzo di cocaina suddivisi in 19 pacchetti di cellophane sigillati. Il valore di acquisto all’ingrosso della droga si aggira sui 30/35 mila euro.