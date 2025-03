Nazioni europee verso la fine della guerra a Santa Margherita Ligure, collaborazionismo e resistenza con Roberto De Marchi domenica 9 ore 16

Nazioni europee verso la fine della guerra a Santa Margherita Ligure. Quasi sempre la seconda guerra mondiale viene descritta come fenomeno complessivo, anche se in realtà ogni nazione che vi prese parte la visse in modo particolare, diverso una dall’altra.

La conferenza che avrà luogo a Spazio Aperto si propone una visione originale della guerra e si articola in tre incontri: il primo dedicato all’aspetto europeo, il secondo focalizzato sulla Germania e il terzo con l’analisi dell’Italia.

Roberto De Marchi, appassionato cultore di storia, non è nuovo all’approfondimento di quel periodo storico, ma affronta ora tale visione trasversale.

Per questo si avvale del frutto di approfondite ricerche storiche e di un’abbondante documentazione fotografica che riguardano sia gli alti comandi militari sia la popolazione civile.

Sarà un’occasione di riflessione a 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, in un periodo in cui il mondo è ancora soggetto a guerre e sembra non fare tesoro dell’esperienza passata.