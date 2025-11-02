Nautico occupato, sanzioni a studenti: lavorino alla Caritas. Il preside: atto educativo

Nuovo capitolo del caso del Nautico S. Giorgio di Genova, occupato dagli studenti Pro-Pal.

La direzione scolastica dell’istituto ieri ha convocato alcuni dei genitori e dei giovani dell’istituto scolastico alla Darsena e ha comunicato di avere deciso provvedimenti disciplinari per i danni alla scuola: tre giorni di sospensioni e 18 ore di impegno nell’ente diocesano della Caritas per lavori socialmente utili.

Il preside Paolo Fasce ha in sintesi riferito che si tratta di un “atto educativo che comunque non inciderà sul profitto degli studenti. Il corpo docente non ha acredine nei loro confronti. Per noi è un punto a capo. I giovani potranno impegnarsi e recuperare durante l’anno scolastico”.

Altri studenti saranno convocati la prossima settimana e subiranno le stesse sanzioni.

“Le ore di volontariato alla Caritas rientrano nella riparazione del danno prevista dallo statuto scolastico e la nostra scuola è convenzionata con la Caritas. Mi sembra comunque che per gli studenti sia una buona soluzione”.