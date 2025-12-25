Natale negli ospedali di Genova: Bucci e Nicolò al San Martino e al Galliera per gli auguri al personale sanitario

Il presidente della Regione Liguria e l’assessore alla Sanità hanno incontrato medici e operatori nei Pronto Soccorso, ringraziandoli per il lavoro svolto durante le festività

Nel giorno di Natale, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò hanno fatto visita ai Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino e dell’Ospedale Galliera di Genova, portando un messaggio di vicinanza e riconoscenza al personale sanitario impegnato anche durante le festività. Un momento simbolico ma significativo, dedicato a chi continua a garantire assistenza e cure ai cittadini anche nei giorni tradizionalmente riservati alla famiglia.

La visita si è svolta nella mattinata, con l’incontro diretto tra i rappresentanti della Regione e medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale tecnico, impegnati nei reparti di emergenza. Un’occasione per ringraziare chi, con professionalità e dedizione, assicura la continuità dei servizi sanitari in un periodo particolarmente delicato come quello natalizio.

La visita negli ospedali San Martino e Galliera

Il tour istituzionale ha toccato due dei principali presìdi sanitari della città di Genova: l’Ospedale Policlinico San Martino e l’Ospedale Galliera, punti di riferimento fondamentali per l’assistenza ospedaliera non solo a livello cittadino, ma anche regionale. Durante l’incontro, Bucci e Nicolò hanno potuto confrontarsi direttamente con il personale in servizio, raccogliendo impressioni e testimonianze sul lavoro quotidiano svolto in corsia, spesso in condizioni di forte pressione, soprattutto nei periodi festivi.

La presenza delle istituzioni ha rappresentato un gesto concreto di riconoscimento verso chi opera in prima linea, assicurando cure, assistenza e supporto umano ai pazienti ricoverati e alle loro famiglie.

Il ringraziamento della Regione Liguria al personale sanitario

Nel corso della visita, il presidente Bucci e l’assessore Nicolò hanno voluto sottolineare l’importanza del ruolo svolto da medici, infermieri e operatori socio-sanitari, ribadendo l’impegno della Regione Liguria nel sostenere il sistema sanitario pubblico. «Un ringraziamento sincero a tutto il personale sanitario e socio-sanitario che, anche durante le festività natalizie, garantisce un servizio essenziale alla comunità», hanno dichiarato congiuntamente.

I rappresentanti regionali hanno inoltre ricordato come l’impegno dell’amministrazione sia orientato al rafforzamento dell’organizzazione e delle risorse disponibili, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei cittadini e di chi lavora quotidianamente in prima linea negli ospedali e nei presìdi territoriali.

Un pensiero alle famiglie e ai pazienti ricoverati

Durante la visita non è mancato un pensiero rivolto anche alle famiglie che trascorrono il Natale accanto ai propri cari ricoverati. Un momento particolarmente delicato, in cui la presenza del personale sanitario assume un valore umano ancora più profondo, capace di offrire non solo cure mediche ma anche conforto e vicinanza.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività istituzionali promosse dalla Regione Liguria per mantenere un contatto diretto con le strutture sanitarie del territorio e valorizzare il lavoro di chi, ogni giorno, contribuisce a garantire il diritto alla salute.

