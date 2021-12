Natale Magico in Via Cecchi tra danza sciamanica, artisti di strada e rievocazione del solstizio d’Inverno.

Natale Magico in Via Cecchi sabato e domenica

Il 18 e il 19 dicembre Via Cecchi ( da Corso Torino a Via della Libertà) verrà invasa dalla magia del Natale con tantissime attività per grandi e piccini.

L’evento è organizzato dal Civ Foce 2.0 in collaborazione con l’Associazione Primi Passi e la partecipazione finanziaria del Municipio VIII Genova Medio Levante.

Programma:

18 dicembre

Ore 11.00 Inaugurazione in musica con la Banda Faladeira

– Mercatini di Natale (entrambe le giornate)

– Stand con zucchero filato e pop corn (tutti e due i giorni)

– Casetta degli elfi – Area ludica con laboratori a cura di Musica e Magia (entrambe le giornate): crea la letterina di Babbo Natale e imbucala, fai la pallina di Natale per il tuo albero, visita la casa degli elfi, animazione a tema.

– Animazione in abiti vichinghi, con battaglie medioevali e rievocazione dello lo Yule, il solstizio d’inverno (entrambe le giornate)

– Dog Activity a cura di ASD Cinocittà:

11:00-13:00 Educazione di base del cane

14:00-16:00 Panoramica delle attivita’ sportive e attitudini di razza

16:00-18:00 Nosework (attivita’ di fiuto)

18:00-20:00 Mantralling (ricerca di persone)

– 15.00-19.00 : ARTISTI DI STRADA

Mauro Moretti ( Pittore), Dario Ianni (bassista)

Elio Ghelli (scozzese matto con cornamusa)

Raphael Belziti (clarinetto)

Julyo Fortunato (fisarmonica)

19 dicembre

Dog Activity a cura di ASD Cinocittà:

9:00-11:00 Cane buon cittadino

11:00-13:00 Attivita’ di riporto. Conosci il tuo retriver?

14:00-16:00 Inserimento del cane nel nucleo familiare, 16:00-18:00 Truffle Dog (ricerca tartufo), 18:00-20:00 Adozione consapevole e allevamento.

– 14.30-18.30 ARTISTI DI STRADA

Mauro Moretti ( Pittore)

Raphael Belziti (clarinetto)

Julyo Fortunato (fisarmonica)

Stephanie (cantante)

Andrea Grimaldi (chitarra e vice)

Danza sciamanica con Irene Moles

Chiusura con Tatiana Zakharova – lirica

Contemporaneamente in Piazza Rossetti sarà allestita un’area ludica con:

animazione per bambini, una slitta di Babbo Natale sulla quale fare la propria foto ricordo e i risciò che partiranno proprio da lì per portare in giro i visitatori nelle altre aree.