Natale in dialetto benefico con ricavato alla Gigi Ghirotti

Venerdi 19 dicembre alle 21 va in scena al Teatro Garage in via Paggi lo spettacolo teatral musicale in genovese “Natale o vegne un-a votta all’anno”.

Rappresentazione tutta a scopo benefico, presentata dai Lions international ed il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti di Genova.

Con cast di tutto rispetto, a partire dalla regia di Mauro Pirovano anche autore e interprete principale di un percorso poetico fatto di racconti, aneddoti e canzoni natalizie di Genova. Gli intermezzi musicali saranno a cura del violinista Eliano Calamaro, mentre cantanti e attori dello spettacolo sono Maurizio Alessandrini, Anna Sassone e Valentina Izzo. d.f.

