Natale di solidarietà a Genova: oltre 14mila persone accolte ai pranzi di Sant’Egidio

Dalla basilica dell’Annunziata a Palazzo Ducale, oltre duemila volontari hanno reso possibile una rete di accoglienza diffusa in tutta la città

Il Natale a Genova si è trasformato ancora una volta in un grande abbraccio collettivo grazie alla Comunità di Sant’Egidio, che il 25 dicembre ha accolto oltre 14mila persone in diversi luoghi simbolo della città. Un impegno corale che ha coinvolto chiese, spazi pubblici, strutture sociali e luoghi istituzionali, trasformati per l’occasione in tavole imbandite per chi vive situazioni di fragilità, solitudine o difficoltà economica.

Dalla basilica della Santissima Annunziata del Vastato ai Magazzini del Cotone, passando per chiese, ville, palazzetti dello sport, mense scolastiche, residenze sanitarie assistenziali, case famiglia e Palazzo Ducale, la città ha accolto persone senza dimora, anziani, famiglie, persone con disabilità e cittadini seguiti durante l’anno dalla Comunità di Sant’Egidio.

Una rete di accoglienza diffusa in tutta la città

In totale sono stati organizzati 18 pranzi nel giorno di Natale e oltre 70 nei giorni immediatamente precedenti e successivi, coinvolgendo migliaia di persone in un clima di festa, condivisione e dignità. Ogni tavola è stata preparata con cura, offrendo un menù tradizionale natalizio con lasagne, arrosto, panettone e un regalo personalizzato per ciascun ospite, insieme al valore umano di un posto a sedere condiviso con volti amici.

Per la prima volta, uno dei momenti centrali della giornata si è svolto nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, dove circa 300 persone hanno partecipato al pranzo di Natale in uno dei luoghi più simbolici della storia genovese. Un gesto dal forte valore simbolico, che ha unito il cuore istituzionale della città con chi spesso resta ai margini.

Oltre duemila volontari per un Natale di comunità

Fondamentale il contributo dei volontari, oltre duemila, tra membri della Comunità di Sant’Egidio, cittadini genovesi, giovani, anziani, gruppi scout, associazioni e aziende. Una partecipazione trasversale che ha visto anche il sostegno di fondazioni, enti privati e singoli cittadini, uniti dal desiderio di costruire una festa aperta e inclusiva.

Alla giornata ha preso parte anche l’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, che ha salutato gli ospiti nella basilica della Santissima Annunziata del Vastato, benedicendo il pranzo e condividendo il momento conviviale con i presenti, in un clima di semplicità e prossimità.

Il valore simbolico del pranzo a Palazzo Ducale

A sottolineare il significato profondo dell’iniziativa è stato Andrea Chiappori, responsabile della Comunità di Sant’Egidio a Genova, che ha evidenziato l’importanza della scelta di Palazzo Ducale come luogo del pranzo natalizio. Un tempo sede del potere della Repubblica di Genova, oggi spazio culturale aperto alla città, il Salone del Maggior Consiglio diventa simbolo di una solidarietà che vuole essere cultura, visione e responsabilità condivisa.

Secondo Chiappori, la solidarietà non può limitarsi a un gesto occasionale, ma deve diventare parte integrante della vita collettiva, capace di contrastare quella “cultura dello scarto” più volte richiamata da Papa Francesco e che rende fragile la vita di molte persone.

Il messaggio della sindaca Silvia Salis

Presente anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale sia a Palazzo Ducale sia nella basilica della Santissima Annunziata. La prima cittadina ha sottolineato il valore del lavoro svolto da Sant’Egidio, riconoscendo come l’associazione riesca spesso a colmare il divario tra ciò che le istituzioni riescono a garantire e ciò di cui le persone hanno realmente bisogno.

Un impegno che, secondo la sindaca, rappresenta un esempio concreto di solidarietà attiva e una risorsa preziosa per tutta la città, capace di costruire legami, accoglienza e dignità anche nei momenti più delicati dell’anno.

