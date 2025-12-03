Natale 2025 a Genova: il calendario completo degli eventi tra luci, tradizione e innovazione

Una città accesa di festa: dalle luminarie ai presepi, dal Porto Antico al Winter Park, tutto quello che succede a Genova durante il Natale 2025

La magia del Natale 2025 avvolge Genova con un programma ricchissimo di appuntamenti, pensati per tutti: famiglie, turisti, bambini, appassionati di musica, tradizioni e divertimento. Quest’anno la città propone un calendario particolarmente ampio, distribuito dal centro storico fino al mare, con iniziative culturali, attrazioni luminose, mercatini, spettacoli, rassegne musicali e percorsi dedicati ai presepi. La volontà dell’amministrazione comunale è chiara: creare un clima caldo, accogliente e festoso, capace di valorizzare il patrimonio storico della città e al tempo stesso introdurre nuove esperienze che dialogano con la contemporaneità.

I presepi di Genova: 85 tappe tra arte e tradizione

Il Natale genovese non sarebbe tale senza la tradizione dei presepi, celebrata quest’anno con un itinerario che attraversa musei, chiese, palazzi storici e oratori. L’iniziativa “Passaporto dei Presepi” permette di visitare 85 presepi, divisi tra opere artistiche e allestimenti tradizionali, con un percorso che si può completare timbrando simbolicamente ogni tappa. Il cuore del viaggio resta il presepe storico di Palazzo Rosso, inaugurato e benedetto l’8 dicembre. L’atmosfera dei vicoli, decorati e illuminati, accompagna i visitatori in un percorso che racconta la storia della città e il suo legame con uno degli elementi più identitari del Natale ligure.

Winter Park Genova: il luna park sul mare che illumina Ponte Parodi

A Ponte Parodi torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più amati dal pubblico di tutte le età: il Winter Park Genova, un grande parco divertimenti affacciato sul mare. Attivo dal 6 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, ospita oltre cento attrazioni, dalle giostre tradizionali agli spettacoli luminosi, dalle grandi strutture panoramiche ai giochi dedicati ai più piccoli. L’ingresso dalla darsena, con vista sul porto e sulla città addobbata, rende l’esperienza ancora più suggestiva. L’orario varia tra giorni feriali e festivi, con apertura prolungata durante il periodo natalizio per accogliere il pubblico anche nelle serate più affollate.

Luminarie e mercatini di Natale: la città come un grande villaggio natalizio

Già dal 29 novembre Genova si veste di luci grazie alle installazioni diffuse tra centro città, vie commerciali e luoghi simbolo. Le piazze principali si animano con tre grandi mercatini: il Mercatino di San Nicola in piazza Piccapietra, la Fiera di Natale in piazza della Vittoria e il Mercatino di piazza Matteotti, tutti aperti fino alla vigilia. Qui si trovano prodotti artigianali, articoli natalizi, dolci tipici, specialità regionali e proposte regalo. Le luminarie, progettate per valorizzare le architetture della città, creano un’atmosfera festiva che accompagna l’intero periodo delle feste.

L’albero in piazza De Ferrari

Per il 2025, l’amministrazione comunale guidata da Silvia Salis ha scelto di puntare su un grande albero artificiale — decorato, alto circa 16 metri e realizzato con materiali riciclati — come protagonista delle feste in piazza De Ferrari.

Il Natale sul mare del Porto Antico: luci, pista di ghiaccio e laser show

Il Porto Antico si conferma come uno degli scenari più spettacolari del Natale genovese. Dalle banchine del porto turistico alle aree pedonali, un lungo percorso luminoso di scenografie, installazioni e giochi di luce guida i visitatori verso la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il fiore all’occhiello del calendario è il Christmas Laser Show, un appuntamento serale che dalle 17.30 alle 23 mette in scena effetti visivi e musicali con repliche ogni mezz’ora. Tra gli eventi più attesi c’è anche il dj set di Albertino, che animerà la serata del 30 dicembre e attirerà migliaia di persone a Calata Falcone Borsellino.

Concerti nelle chiese: musica e spiritualità nella rassegna “Chiese in Musica”

Per gli amanti dei concerti dal vivo, la rassegna “Chiese in Musica” offre quattro appuntamenti in altrettanti templi cittadini. Ogni concerto valorizza le peculiarità acustiche delle chiese, trasformando le performance in momenti intimi e suggestivi. L’11 dicembre la rassegna approda nella chiesa di San Matteo, il 17 dicembre al santuario della Madonnetta, il 19 dicembre nella chiesa di San Siro a Nervi e il 27 dicembre nella chiesa di Santa Maria della Cella a Sampierdarena. Un’occasione per avvicinarsi alla musica in un contesto che esalta spiritualità, storia e arte.

La Casa di Babbo Natale a Palazzo Tursi: laboratori e fantasia per i più piccoli

Per la prima volta, l’atrio di Palazzo Tursi diventa la Casa di Babbo Natale, uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie. Dal 17 al 24 dicembre, animatori, truccabimbi, laboratori manuali e scenografie create ad hoc trasformano il palazzo istituzionale in un villaggio natalizio pensato per i più piccoli. Tra le attività previste ci sono incontri con Babbo Natale, postazioni fotografiche, giochi luminosi e decorazioni che avvolgono l’intero atrio con luci e proiezioni fino al 6 gennaio 2026.

Capodanno 2026 in Piazza della Vittoria: musica e festa per salutare il nuovo anno

Il programma natalizio culmina con il grande Concerto di Capodanno in Piazza della Vittoria. Nella notte del 31 dicembre, con musica dal vivo, dj set e spettacoli pensati per coinvolgere il pubblico, Genova celebra il passaggio al nuovo anno in una delle sue piazze più iconiche. L’evento si inserisce nel progetto più ampio della città di offrire feste pubbliche diffuse e accessibili, pensate per coinvolgere residenti e turisti in una serata di festa collettiva.

