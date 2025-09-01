Nasino, escursionista cade in un rio: soccorsa dai Vigili del Fuoco di Albenga

La caduta lungo un sentiero nell’entroterra albenganese

Attimi di paura oggi pomeriggio a Nasino, piccolo borgo dell’entroterra di Albenga, dove una donna è precipitata in un rio durante una passeggiata nei boschi. Erano circa le 14:50 quando l’escursionista, percorrendo un sentiero, ha perso l’equilibrio ed è caduta nel vuoto compiendo un volo di circa 4-5 metri.

L’intervento immediato dei soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga insieme al personale sanitario del 118. La donna, che aveva riportato diversi traumi al capo e agli arti inferiori, è stata stabilizzata e immobilizzata su una tavola spinale, poi sistemata su una speciale barella vericellabile per consentire il recupero in sicurezza.

L’elicottero Grifo per il trasporto in ospedale

Una volta riportata sul sentiero, l’escursionista è stata issata a bordo dell’elicottero “Grifo” del 118, che ha provveduto al trasferimento in ospedale. Le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero in codice rosso. La rapidità dei soccorsi e la collaborazione tra Vigili del Fuoco e sanitari si sono rivelate decisive per garantire un intervento tempestivo.

Una giornata nei boschi trasformata in incubo

Quella che doveva essere una tranquilla escursione nei boschi di Nasino si è così trasformata in un grave incidente. L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sulla prudenza necessaria quando si percorrono sentieri dell’entroterra ligure, spesso affascinanti ma insidiosi.

