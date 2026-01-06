My name is Luca. Ballata con Vialli: al Teatro Regio di Torino l’evento che unisce sport, musica e solidarietà

Il 19 gennaio la seconda edizione della serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per ricordare Gianluca Vialli e sostenere la ricerca sul cancro al pancreas

“My name is Luca. Ballata con Vialli” torna con la sua seconda edizione e approda a Torino, città simbolo di una parte fondamentale della carriera di Gianluca Vialli. L’evento si terrà il 19 gennaio, a partire dalle 20.00, per la prima volta nella cornice del Teatro Regio. La serata è promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus, con il patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte, e rappresenta un omaggio sentito a una delle figure più amate del calcio italiano, a tre anni dalla sua scomparsa.

Un evento tra memoria e impegno concreto

La serata nasce per celebrare Gianluca Vialli attraverso il linguaggio della musica, dello sport e del racconto, ma anche per trasformare il ricordo in un’azione concreta. L’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà infatti destinato all’Istituto di Candiolo-IRCCS, eccellenza italiana nella ricerca oncologica, con un focus specifico sulla ricerca e la cura del cancro al pancreas. Partner ufficiali dell’evento sono Banca Patrimoni Sella & C. e Poste Italiane, a sostegno di un progetto che coniuga cultura e solidarietà.

Il legame tra Vialli, Torino e la Champions League

Dopo Genova, città delle imprese leggendarie con la Sampdoria, la scelta di Torino assume un valore fortemente simbolico. Proprio nel capoluogo piemontese Gianluca Vialli visse una nuova stagione di successi, culminata con la vittoria della Champions League con la Juventus, trofeo che riportò a Torino e che rappresenta uno dei momenti più alti della sua carriera. “La Ballata con Vialli” diventa così un viaggio nei luoghi e nei passaggi chiave della sua storia sportiva e umana.

La conduzione e il racconto della serata

A guidare il pubblico lungo questo percorso di emozioni sarà Linus, conduttore d’eccezione della serata. Attraverso parole, musica e testimonianze, l’evento alternerà momenti di riflessione a passaggi più leggeri, mantenendo sempre al centro la figura di Vialli e il suo messaggio di forza, ironia e coraggio, dentro e fuori dal campo.

Gli ospiti tra calcio, musica e cultura

Sul palco del Teatro Regio si alterneranno volti noti del calcio e dello spettacolo. Tra i protagonisti annunciati figurano Roberto Mancini, compagno di un’intera vita calcistica, Fabrizio Ravanelli e Angelo Peruzzi, ex compagni ai tempi della Juventus, oltre a Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, simboli della Nazionale che Vialli ha accompagnato fino alla vittoria dell’Europeo. Accanto allo sport, spazio anche alla musica e alla narrazione, con la pianista Gloria Campaner, Alessandro Cattelan, Piero Chiambretti, Matteo Bussola e Walter Veltroni. Pietro Sermonti racconterà la finale di Champions League del 1996, mentre la musica di Pietro Brunello porterà sul palco l’universo di Bob Dylan, con la partecipazione della violinista Scarlet Rivera.

Il progetto con l’Istituto di Candiolo-IRCCS

La raccolta fondi della serata si inserisce in un percorso avviato dalla Fondazione Vialli e Mauro nel 2003 e rafforzato negli ultimi anni. I fondi sosterranno in particolare il Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Istituto di Candiolo-IRCCS, diretto dalla dottoressa Teresa Staiano. Nel 2024 la Fondazione ha già contribuito con la donazione di un macchinario di endoscopia avanzata, fondamentale per la diagnosi, la stadiazione e, in casi selezionati, la cura del tumore al pancreas.

Prevendite e informazioni sui biglietti

Le prevendite per “My name is Luca. Ballata con Vialli” sono aperte sul circuito Vivaticket. I biglietti sono disponibili con diverse fasce di prezzo, dai 90 euro del settore A ai 60 euro del settore B, fino ai 35 euro del settore C e ai 15 euro del settore D. L’evento è un format originale firmato Elastica.