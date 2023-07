“Musica nel viale” gli eventi collaterali del 6, 7 ed 8 luglio del Festival di Nervi 2023

L’estate della nostra città sarà impreziosita dal “Nervi Music Ballet Festival”, che in questo 2023 presenta una serie di iniziative di eccezionale spessore artistico e culturale. E anche quest’anno “L’Accademia del Chiostro” sarà presente nel quadro delle manifestazioni collaterali con una “tre giorni + una” (giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 luglio e venerdì 28 luglio) di musica e non solo.

Il primo evento, infatti, sarà l’incontro di giovedì 6 con Paolo Fizzarotti (foto con il libro), giornalista e scrittore genovese già noto al pubblico dei lettori per altre pubblicazioni di successo, che nell’occasione presenterà il suo ultimo libro, “Carnaio 8844”, thriller psicologico ambientato sul treno frequentato dai pendolari sulla linea Voltri-Sestri Levante.

L’autore, che è nato a Nervi, sarà intervistato da Franco Ricciardi (foto più sotto), anche lui giornalista che, oltre ad essere il Direttore della nostra Agenzia, è attivo sia sulla carta stampata che in tv e sul web; non mancherà la lettura pubblica di alcune parti del volume a cura dell’attore Mimmo Chianese (ultima foto in basso).

Venerdì 7 sarà la volta dell’appuntamento con la giovane band “Glia Mari”, composta da cinque giovani talentuosi musicisti genovesi che si sono incontrati a bordo di un vecchio camper e hanno messo insieme le loro esperienze.

Il risultato è un genere musicale originale che si distingue per la sonorità semiacustica, con scorribande in generi variegati come funky, ballate, ska, rock classico e molto altro. Da ricordare che la band vanta al suo attivo la produzione di vari EP e singoli di successo l’ultimo dei quali, “Grand Tour”, è uscito il 19 maggio di quest’anno.

Sabato 8 toccherà all’Ensemble di archi de “L’Accademia del Chiostro” (da alcuni anni presente in passate edizioni dei “collaterali” di Nervi, foto nel titolo), che nell’occasione presenterà alcuni tanghi, già eseguiti domenica 25 giugno in occasione di “Ocean Race – The Grand Finale”.

Il tango, infatti, è un genere molto caro a questo Ensemble per l’indiscusso contributo che alla sua nascita diedero i migranti genovesi che, tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del secolo scorso, partirono numerosissimi a cercare fortuna nel Nuovo Mondo, Argentina in particolare, portando con sé le loro tradizioni, anche musicali.

La conclusione di questo piccolo tour musicale-culturale spetterà nuovamente a Glia Mari che venerdì 28 luglio si presenteranno al Porticciolo di Nervi con una serata dedicata tutta a loro che avranno modo di presentare la loro già ampia produzione.

Le prime 3 manifestazioni si svolgeranno all’aperto, in Via alla Chiesa Plebana a Nervi (lato via Guglielmo Oberdan), e avranno inizio alle 18. In caso di pioggia verranno rispettivamente ospitate presso la libreria “Sulla Strada”, il cinema di San Siro di Nervi, l’hotel Esperia; mentre l’ultimo appuntamento si svolgerà presso il porticciolo di Nervi (in caso di pioggia l’evento si terrà presso il Castello di Nervi, passeggiata Anita Garibaldi).

RICCARDO FRANCI