Home Cronaca Cronaca Genova

Murcarolo, ragazzo soccorso in mare dai Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago

L’intervento nel pomeriggio davanti alla spiaggia di Murcarolo

Paura ieri pomeriggio nello specchio acqueo di Murcarolo, dove un ragazzo in difficoltà non riusciva a tornare a riva a causa del mare agitato. Le onde sempre più alte hanno reso impossibile il rientro autonomo, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

L’operazione di salvataggio dall’alto

Sul posto è arrivato il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago. Un sommozzatore si è calato dal velivolo e ha raggiunto il giovane in mare, provvedendo a imbragarlo per consentirne il recupero in totale sicurezza.

Le condizioni del ragazzo dopo il salvataggio

Il giovane, infreddolito e provato dallo sforzo, è stato portato a bordo dell’elicottero e successivamente sbarcato a terra. Nonostante la paura e la fatica, le sue condizioni sono risultate buone e non è stato necessario l’intervento del personale medico.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di TelegramFacebook, Twitter e YouTube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE