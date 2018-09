Mura 4th Limited Edition ai Giordini Luzzati

Il quarto appuntamento di M.U.R.A, da venerdì 28 a domenica 30 settembre 2018, vede quest’anno un sottotitolo speciale, Limited Edition, in quanto è caratterizzato della mancanza di fondi e sostegni economici da parte di amministrazioni, enti e associazioni di categoria, e per questo si svolgerà in forma limitata ed esclusivamente nell’area dei Giardini Luzzati – Spazio Comune, grazie all’impegno e alla tenacia degli enti fondatori: Associazione il Ce.Sto, Giardini Luzzati e Sarabanda Associazione.

Venerdì 3 Agosto 2018 si è aperta la tradizionale Call per artisti (singoli, collettivi, compagnie) e associazioni per partecipare alla manifestazione nelle tre aree disciplinari: Musica, Circo e Teatro di Strada, Danza e Arti Performative.

Non prevedendo il gettone di presenza, quest’anno, tutti coloro che si sono candidati hanno fortemente creduto nel progetto, aderendo al MOVIMENTO-URBANO-RETE-ARTISTI al fine di promuovere e rivitalizzare il nostro amato centro storico attraverso: cultura diffusa e accessibile a tutti, arte di strada e sana aggregazione.

Ogni artista, come di consueto, potrà fare cappello al termine della propria esibizione.

Aggiungiamo, infine che tutti quelli che vorranno spontaneamente partecipare a M.U.R.A. potranno esibirsi come busker “a cappello” nelle aree circostanti (tra Piazza Sarzano, Stradone Sant’Agostino, San Donato, Erbe e limitrofi, come da Regolamento comunale per l’arte di strada rispettandone in toto le disposizioni di legge in esso elencate (http://www.comune.genova.it/sites/default/files/reg_arte_di_strada-2017_con_link.pdf).

Per “formato busker” si intende esibizione libera in piazza e che ogni artista come nelle più importanti città europee può esibirsi con un cassa autoalimentata facendo “cappello”.

Ci sentiamo, infine, in qualità di promotori ed organizzatori di ringraziare di cuore tutte le persone, artisti, associazioni, operatori, soci e volontari, che, visto il successo delle edizioni precedenti, hanno scelto di sostenere la manifestazione partecipando attivamente al programma dell’unico “Happening di strada, arte e socialità” a Genova.

