Msc Cruises acquisisce Slam: un’alleanza tra eccellenza italiana e visione internazionale

L’acquisizione di Slam da parte di Msc Cruises

MSC Cruises SA ha ufficializzato l’acquisizione di SLAM.com S.p.A. da Vam Investments, segnando un nuovo capitolo nella strategia di crescita del gruppo. L’operazione conferma l’impegno di lungo periodo di MSC nel sostenere la qualità, l’innovazione e il know-how italiano, individuando partner in linea con il proprio dna marittimo e con le proprie strategie globali.

Grazie alla presenza internazionale di MSC, il marchio genovese SLAM potrà contare su una maggiore visibilità sui mercati esteri, con una prospettiva di crescita stabile e duratura. L’obiettivo è consolidare il posizionamento del brand nel settore dell’abbigliamento tecnico, sportivo e nautico, rafforzandone la leadership a livello mondiale.

Un marchio genovese simbolo della tradizione marinara

Fondata a Genova nel 1979, SLAM è da sempre un punto di riferimento per la vela, lo yachting e l’abbigliamento tecnico-sportivo. Condividendo con MSC una profonda passione per il mare, le due realtà si uniscono nel segno di autenticità, innovazione ed eccellenza, valori radicati nella comune tradizione marinara italiana.

Questa sinergia permetterà a SLAM di beneficiare della solidità e della visione globale di MSC, mantenendo però intatta la propria identità e l’artigianalità Made in Italy che ne hanno decretato il successo internazionale.

Nuovi progetti e investimenti per il futuro

SLAM continuerà a investire nelle proprie linee tradizionali di abbigliamento tecnico-sportivo, ma allo stesso tempo svilupperà una nuova divisione professionale business-to-business, dedicata alla produzione di uniformi e abbigliamento tecnico per le società del gruppo MSC.

Questa nuova area consentirà di valorizzare ulteriormente l’esperienza tecnica e il design maturati dall’azienda genovese, garantendo al contempo innovazione e sostenibilità nelle future collezioni. L’obiettivo è unire prestazioni, comfort e stile italiano in prodotti destinati a un mercato internazionale sempre più competitivo.

I consulenti dell’operazione

Gli advisor finanziari dell’operazione sono stati Accuracy per MSC Cruises e Dawan Corporate Finance per Vam Investments.

Dal punto di vista legale, RP Legalitax ha assistito la società acquirente, mentre DWF ha seguito la parte venditrice.

