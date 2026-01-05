MSC Crociere, parte oggi da Genova il giro del mondo più lungo di sempre

MSC Magnifica salpa il 5 gennaio 2026 per una World Cruise record di 132 giorni: 46 tappe in 33 Paesi e ritorno a Genova il 16 maggio

È Genova, ancora una volta, il punto di partenza del viaggio più lungo mai organizzato da MSC Crociere. Questa sera, 5 gennaio 2026, MSC Magnifica salpa dal porto della Lanterna per la settima MSC World Cruise, un itinerario straordinario che segna un nuovo primato nella storia della compagnia. Il viaggio durerà 132 giorni, circa dieci in più rispetto alle edizioni precedenti, e porterà a bordo 2.300 ospiti provenienti da 60 nazionalità diverse alla scoperta di alcuni tra i luoghi più affascinanti e remoti del pianeta.

Numeri e protagonisti della World Cruise 2026

L’itinerario prevede 46 tappe in 33 Paesi, per un totale di oltre 40.000 miglia nautiche percorse, equivalenti a circa 74.000 chilometri. Una distanza che, come sottolineato da MSC Crociere, corrisponde a quasi il doppio della circonferenza terrestre. A guidare MSC Magnifica in questo viaggio intorno al mondo sarà il comandante italiano Pietro Sarcinella, alla testa di una nave che accompagnerà gli ospiti in un’esperienza pensata per chi desidera vivere il mondo con tempi lenti e un livello di comfort elevato.

Le parole di Fabio Candiani sul giro del mondo più lungo di sempre

“Sarà il viaggio più lungo mai organizzato da MSC Crociere”, ha dichiarato Fabio Candiani, Direttore Vendite della compagnia. “La nave percorrerà una distanza pari quasi al doppio della circonferenza terrestre, che è di ‘soli’ 40.000 chilometri, per accompagnare gli ospiti alla scoperta delle più belle e remote destinazioni al mondo”. Candiani ha ricordato come il 5 gennaio sia diventato ormai un appuntamento fisso per MSC, con la partenza annuale del viaggio intorno al mondo proprio da Genova.

Dal Mediterraneo ai Caraibi, passando per il Canale di Panama

Il viaggio dei record inizia nel Mediterraneo occidentale, con le prime soste a Marsiglia e Barcellona, prima di superare le Colonne d’Ercole e raggiungere Funchal. Da qui MSC Magnifica si dirige verso i Caraibi meridionali, toccando le Barbados, la Colombia e la Costa Rica, per poi attraversare il Canale di Panama. Questo passaggio consente alla nave di superare un dislivello di circa 27 metri sul livello del mare e di accedere all’Oceano Pacifico senza circumnavigare l’America del Sud.

Pacifico, Americhe e isole leggendarie

Una volta nel Pacifico, la nave risale la costa centroamericana con tappe in Guatemala e Messico, fino a raggiungere San Diego e Los Angeles. Dalla California MSC Magnifica riparte alla volta delle Hawaii, della Polinesia e delle isole Samoa e Fiji, entrando nel cuore dell’Oceano Pacifico e toccando alcune delle destinazioni più iconiche del viaggio.

Dall’Oceania all’Asia tra grandi metropoli e culture millenarie

Il viaggio prosegue verso la Nuova Zelanda e l’Australia, con scali ad Auckland, Wellington e Sydney, per poi risalire verso il continente asiatico. Dopo una sosta a Taiwan, MSC Magnifica raggiunge il Giappone, con l’immancabile tappa a Tokyo, prima di proseguire verso la Repubblica di Corea, Shanghai e Hong Kong. L’itinerario asiatico continua in Vietnam, a Singapore e in Malesia, offrendo agli ospiti un’immersione tra metropoli contemporanee e tradizioni millenarie.

Oceano Indiano, Africa e rientro nel Mediterraneo

Nella fase finale del viaggio, la nave attraversa l’Oceano Indiano con tappe alle Seychelles, a Mauritius e a Réunion, per poi circumnavigare il Capo di Buona Speranza. Sono previste soste a Città del Capo, Walvis Bay e Capo Verde, prima del rientro nel Mediterraneo. Il giro del mondo si concluderà il 16 maggio 2026 con l’arrivo a Genova, chiudendo simbolicamente un viaggio partito dalla stessa città quattro mesi prima.

Le novità delle World Cruise 2027 e 2028

MSC Crociere ha già annunciato che anche le edizioni 2027 e 2028 partiranno da Genova il 5 gennaio, con itinerari completamente diversi. Nel 2027 la World Cruise prevede una doppia esplorazione dell’Oceano Atlantico e del Pacifico, con una rotta che, una volta raggiunta l’Australia dopo la circumnavigazione del Sud America, tornerà verso nord attraversando nuovamente il Canale di Panama. Nel 2028, invece, MSC Magnifica tornerà a compiere il giro completo del globo, includendo gli attraversamenti dei canali di Panama e di Suez e nuove tappe in Thailandia, Cambogia, India e nella penisola arabica.

MSC Yacht Club, il lusso al centro del giro del mondo

La grande novità delle prossime edizioni riguarda l’introduzione dell’MSC Yacht Club anche sulle crociere intorno al mondo. A partire dalla prossima estate, MSC Magnifica sarà dotata di questa area esclusiva che offre un’esperienza all-inclusive con suite dedicate, servizio di maggiordomo e concierge 24 ore su 24, ristorazione gourmet e spazi riservati. Le 63 suite dello Yacht Club consentiranno di vivere il giro del mondo con un livello di comfort ed esclusività pensato per rendere l’esperienza ancora più memorabile, mantenendo al tempo stesso l’accesso a tutti i servizi e alle attività del resto della nave.

