Motors Rally Show, Claudio Arzà riprenderà il dialogo con la sua Skoda Fabia Rally2 Evo dall’asfalto del Castelletto Circuit

Il pilota spezzino, portacolori della scuderia BB Competition, è atteso nella lotta al vertice del Motors Rally Show, appuntamento che – nella sua precedente edizione – lo vide concludere in seconda posizione assoluta. Costretto al forfait agonistico di otto mesi, legato ad un infortunio che ha compromesso la sua precedente programmazione sportiva, Claudio Arzà cercherà di riprendere confidenza con il ritmo gara e con gli automatismi della vettura, messa a disposizione dal team Autosole 2.0 ed equipaggiata con pneumatici Michelin.

Al fianco del driver siederà, per la prima volta, Leonardo Massollo. Un’occasione, quella che andrà concretizzandosi sul tracciato di Castelletto di Branduzzo, maturata con l’intento di rendere ancor più partecipe dell’attività di BB Competition uno dei suoi partner storici, coinvolto in un percorso di abilitazione al ruolo in vista dell’appuntamento pavese.

“Vivere questa esperienza con Leonardo, che non è solo uno sponsor di BB Competition ma, in primis, un grande amico, è per me una grande gratificazione – il commento di Claudio Arzà – la gara la affronteremo senza alcuna velleità di classifica ma con l’intento di preparare al meglio la stagione e togliere la ruggine legata alla mia inattività”.

Il Motors Rally Show, con i suoi cinquantasei chilometri distribuiti su sei prove speciali, chiamerà gli equipaggi alla partenza nel pomeriggio di sabato, alle ore 17.41, con l’arrivo in programma alle ore 15.19 dell’indomani.