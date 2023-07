Motoraduno al Forte Geremia

Un motoraduno, un incontro dedicato alle due ruote lungo una delle strade più belle della Liguria: stiamo parlando del Forte Geremia, antica struttura militare creata a fine XIX sec. sulla sommità del colle omonimo, a circa ottocento metri di quota, lungo la spettacolare strada del Passo del Faiallo.

L’evento si terrà sabato 1 e domenica 2 luglio, con possibilità di salire con i mezzi a due ruote fino all’ingresso della fortificazione.

Il programma prevede possibilità di pranzo e cena in loco, visita esclusiva al forte ed ai suoi locali interni e possibilità di pernottamento in tenda oppure in camerata all’interno.

Tutto questo, in perfetto stile biker, fatto di cameratismo e passione che uniscono i motociclisti più differenti. La struttura è gestita da ATV Forte Geremia, un’organizzazione che cerca di valorizzare le potenzialità di questo spazio, unico forte in Liguria ad ospitare un rifugio.

“Il tentativo è quello di far vivere le vallate, cercando di far conoscere i prodotti e le potenzialità di questi luoghi”, spiega Stefano Podestà il gestore, “puntando sull’economia locale e realizzando eventi che portino interesse in tutta la zona, facendo vivere le potenzialità turistiche liguri”.

Appuntamento quindi per le due ruote al primo fine settimana di luglio davanti alla potenza di Forte Geremia con la sua splendida vista sul mare ed i monti della terra ligure di ponente. Roberto Polleri

Per informazioni: https://www.facebook.com/events/153622687507426

Messaggi Whatsapp al numero 3405221911 Aduilio