Motocista cade sulla strada per Rovegno soccorso in elicottero

Attorno alle ore 12, l’elicottero dei vigili del fuoco Drago 65 è decollato alla volta di Rovegno, nell’entroterra genovese, sulla SS45, per soccorrere un motociclista.

Il centauro di circa 60 anni, di nazionalità macedone, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della moto, un’Harley, finendo a terra.

Gli elisoccorritori VVF sono stati verricellati sul posto, assieme al personale sanitario di bordo, per una prima stabilizzazione dell’uomo.

Nel frattempo Drago è riuscito ad atterrare in una radura vicina, dove è stato portato il motociclista ed imbarcato per il trasporto verso l’ospedale San Martino Di Genova.