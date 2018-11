Questa mattina si è verificato un incidente stradale in via Melen a Genova Cornigliano. Un motociclista 30enne, era a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato un’auto.

Nell’impatto ad avere la peggio è stato il centauro che è finito a terra e con un trauma cranico è stato accompagnato all’ospedale.

Disagi nella zona già congestionata per la chiusura di via 30 giugno.