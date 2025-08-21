Morto dopo il taser a Manesseno: tre dardi, due nella schiena

Con l’autopsia maggiore luce sulla dinamica

L’autopsia eseguita il 20 agosto 2025 dal medico legale Isabella Caristo ha fornito dettagli fondamentali sulla morte di Elton Bani, muratore albanese di 41 anni, deceduto domenica scorsa a Manesseno, frazione di Sant’Olcese, durante un intervento dei carabinieri. Secondo i primi esiti, Bani sarebbe stato colpito da tre dardi del taser, con conseguente arresto cardiaco fatale.

Tre colpi di taser, due letali

Dall’esame autoptico risulta che il primo dardo abbia colpito l’uomo di striscio nella parte anteriore del corpo, mentre i successivi due lo hanno raggiunto nella parte alta della schiena. Sarebbero stati proprio questi ultimi a provocare il collasso cardiaco, confermando quanto già ipotizzato durante il sopralluogo iniziale.

In attesa degli esami tossicologici

Non sono state riscontrate patologie cardiache pregresse che possano giustificare la morte improvvisa del 41enne. Per stabilire un eventuale coinvolgimento di alcol o sostanze stupefacenti, sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici attualmente in corso. Sul corpo di Bani sono state trovate anche alcune escoriazioni: una sul braccio, dovuta a un precedente incidente stradale, e altre compatibili con la colluttazione, ma non considerate mortali.

Indagini per omicidio colposo

La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, indagando due carabinieri coinvolti nell’intervento. L’obiettivo è ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e valutare la proporzionalità dell’uso del taser, strumento recentemente introdotto nelle dotazioni delle forze dell’ordine.

Il dolore della famiglia e il rimpatrio della salma

Il fratello di Elton Bani, assistito dall’avvocato Cristiano Mancuso, ha espresso profondo dolore: «Non riesco a darmi pace per quanto accaduto. Voglio giustizia per Elton». Nel frattempo, le autorità hanno concesso il nulla osta per il trasferimento della salma in Albania, dove la famiglia potrà celebrare il funerale insieme all’anziana madre invalida del 41enne.

