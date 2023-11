Morte in culla, neonata di 4 mesi trovata senza vita in Albaro

Una neonata di quattro mesi è stata trovata morta questa mattina dai suoi genitori a Genova Albaro.

La piccola, con ogni probabilità, è stata soffocata da un rigurgito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l’automedica, e gli agenti delle Volanti della Polizia.

L’appartamento era in ordine e non ci sono sospetti di maltrattamenti.

I genitori, che hanno un’altra figlia di 4 anni, hanno chiamato subito i soccorsi intorno alle 7.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia sul corpicino della bimba. Un atto dovuto, come previsto nei casi di sindrome di morte in culla.

Sono stati interessati anche gli esperti dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova Quarto per accertare se si sia in presenza di un cosiddetto evento “Sids” ossia “Sudden infant death sindrome”, una morte improvvisa e inaspettata che rimane non spiegata anche dopo un’accurata investigazione.

La “Sids” colpisce prevalentemente i lattanti fra il secondo ed il quarto mese di vita e, pur rappresentando una causa importante di morte post-natale, al momento la sua eziologia rimane in gran parte sconosciuta.