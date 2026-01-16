Morich e Piana assessori, Ferro vice di Bucci. Vaccarezza delegato. Boitano al misto?

Regione Liguria, rimpasto o meglio “allargamento” della giunta Bucci con due nuovi assessori e un nuovo consigliere delegato: la Lega prende 3 assessorati e cede a FdI la vicepresidenza.

Si tratta della super dirigente regionale Claudia Morich (nuova assessora al Bilancio), dell’attuale consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana (Lega) che viene promosso assessore mantenendo le stesse deleghe e del consigliere e segretario dell’Assemblea legislativa della Liguria Angelo Vaccarezza (FI) che resta consigliere, ma prende la delega/incarico in materia di Relazioni europee e internazionali e di Enti Locali e potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della giunta regionale.

Il decreto, firmato ieri dal governatore ligure Marco Bucci e presentato oggi al pubblico, prevede anche che la vicepresidenza di Regione Liguria sia tolta al leghista Alessandro Piana (che mantiene le deleghe assessorili) e sia data all’attuale assessora allo Sport Simona Ferro (FdI).

A seguito del rimpasto/allargamento in giunta dovrebbe entrare in consiglio regionale il leghista Sandro Garibaldi, primo dei non eletti ed ex consigliere regionale ed ex vicesindaco di Chiavari.

Una circostanza che avrebbe fatto storcere il naso all’altro consigliere regionale del Tigullio, il sempreverde Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria), tanto da ipotizzare la possibilità che nei prossimi giorni (forse durante la seduta consiliare di martedì prossimo) possa passare al gruppo misto e votare insieme alla maggioranza Bucci soltanto “secondo coscienza”.

Una possibile mossa politica che, se non seguita anche da quella di un altro consigliere (si parla dell’ex sindaco di Varazze Alessandro Bozzano di Vince Liguria che avrebbe rifiutato l’incarico di consigliere delegato alle Politiche culturali), stante i numeri attuali in consiglio regionale, ossia 17 per il centrodestra e 14 per il centrosinistra, non dovrebbe incidere più di tanto sulle future votazioni in aula.

Ecco, nei dettagli, tutti gli incarichi dei nuovi assessori e le specifiche del rimpasto con le varie conferme e nuove deleghe attribuite al presidente e agli assessori previste dal decreto firmato ieri dal governatore ligure Marco Bucci.

Assessora Claudia Morich: Bilancio, Risorse finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi europei, Organizzazione e Personale regionale.

Assessore Alessio Piana (Lega): Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia, Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione FESR, Cooperazione territoriale europea.

Consigliere delegato Angelo Vaccarezza (FI): incarico a supporto del presidente Bucci per le attività in materia di Relazioni europee e internazionali e di Enti Locali (può presenziare alle sedute della giunta regionale senza diritto di voto).

Presidente giunta regionale Marco Bucci: Rapporti istituzionali e Conferenza Stato-Regioni, Controllo delle Società partecipate regionali, Comunicazione istituzionale, Affari istituzionali, legislativi e legali, Semplificazione normativa e amministrativa, Coordinamento dei Programmi comunitari, Relazioni europee e internazionali, Controllo strategico, Amministrazione generale, Enti locali.

Vicepresidente giunta regionale Simona Ferro (FdI): Cultura e Spettacolo, Sport, Scuola, Università, Formazione, Orientamento al Lavoro, Politiche dell’Occupazione, Pari Opportunità, Tutela e Valorizzazione dell’infanzia, Animali d’affezione, Tutela dei Consumatori, Politiche giovanili e Cittadinanza responsabile.

Assessore Giacomo Raul Giampedrone (Noi Moderati): Difesa del Suolo, Protezione civile, Infrastrutture e Viabilità, Edilizia ospedaliera, IRE S.p.A., Tutela del territorio e Difesa della costa, Antincendio boschivo, Emergenze, Gestione dell’Ente attuatore per la realizzazione della parte B della diga foranea del porto di Genova, Gestione del ciclo dei rifiuti.

Assessore Luca Lombardi (FdI): Turismo, Marketing territoriale, Agenzia in Liguria, Tempo libero, Transizione digitale e Informatica.

Assessore Massimo Nicolò (FdI): Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo Settore.

Assessore Alessandro Piana (Lega): Agricoltura, Allevamento, Acquacoltura e Pesca professionale, Fiere, Grandi Eventi, Entroterra e Montagna, Parchi e Biodiversità, Escursionismo, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza.

Assessore Paolo Ripamonti (Lega): Sicurezza, Energia, Immigrazione ed Emigrazione, Aree di crisi complessa, Vertenze aziendali, Rapporti con le Organizzazioni sindacali, Programmi comunitari di competenza, Patrimonio, Ambiente, Ciclo delle acque e Ecosistema costiero, Associazionismo comunale.

Assessore Marco Scajola (FI): Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione FSE.

