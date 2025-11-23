Dramma nella frazione di Montemoro: lʼuomo sarebbe fuggito nei boschi dopo lʼaggressione. Rintracciato a Casella, in condizioni di ipotermia. Lei è grave, ma non in pericolo di vita

Sabato pomeriggio a Montoggio, nella frazione di Montemoro (Genova), un uomo di 67 anni ha aggredito e accoltellato la sua ex compagna, una donna di 75 anni, nel corso di una lite scoppiata all’interno della sua abitazione. Dopo l’attacco, l’uomo è fuggito e da ore era irreperibile fino a quando, nella notte, è stato rintracciato dai carabinieri nei boschi vicino a Casella.

L’aggressione nella casa di Montemoro

Intorno alle 15, i vicini hanno udito urla provenire dall’abitazione e hanno chiamato il 112 per segnalare un possibile accoltellamento. Sul posto sono intervenuti in breve tempo i carabinieri della stazione di Montoggio, insieme ai soccorsi sanitari: la Croce Verde di Busalla e un’automedica. Secondo le ricostruzioni, i due avevano avuto una relazione e nei giorni precedenti c’erano stati segnali di tensione. Il 67enne era già soggetto a un divieto di avvicinamento nei confronti della donna, e gli era stata ritirata la patente.

La vittima ha riportato sei ferite da taglio: cinque superficiali e una più profonda al torace. Il suo trasferimento in ospedale è avvenuto tramite elicottero: il codice di intervento è stato rosso. Secondo le fonti ufficiali, non risultano però prognosi riservata: pur in condizioni serie, non sarebbe in pericolo di vita.

La fuga, la ricerca e il ritrovamento

Dopo aver colpito la donna, l’aggressore ha lasciato l’abitazione e si è diretto nei boschi che circondano Montemoro. I carabinieri hanno avviato una caccia all’uomo che è durata per ore.

Nella notte, l’uomo è stato individuato nei pressi di Casella, in condizioni di ipotermia a causa del freddo e del tempo trascorso all’aperto. È stato bloccato, arrestato e poi trasportato all’ospedale San Martino per accertamenti, sorvegliato dai carabinieri.

Contesto e precedenti

Non si tratterebbe del primo episodio conflittuale tra i due: secondo il sindaco di Montoggio, Mauro Fantoni, nelle settimane scorse ci sarebbero già state tensioni, tanto che erano stati disposti dei provvedimenti restrittivi nei confronti dell’uomo. L’aggressore aveva violato il divieto di avvicinamento alla casa dell’ex, entrando nell’abitazione per dare vita alla lite.

L’intervento delle istituzioni

Diverse testate locali riportano la reazione delle autorità e delle forze dell’ordine sull’accaduto: la gravità della situazione ha fatto scattare un’azione rapida per rintracciare l’uomo, con un impegno significativo da parte dei carabinieri. Il ritrovamento durante la notte, nonostante le temperature rigide, ha evitato che la fuga si prolungasse ulteriormente, e ha permesso di portare l’uomo in custodia per rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

