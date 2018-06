Mondiali 2018, statistiche e curiosità sulla rassegna iridata

Siamo all’imminente vigilia dei Mondiali di calcio di Russia 2018 contornati da un sacco di curiosità e statistiche sulle rose delle squadre protagoniste.

Ve ne proponiamo alcune tra le più interessanti con cui avvicinarsi alle partite in programma.

IL PIÙ VECCHIO

Essam El Hadary – Egitto: nato il 15 gennaio 1973, gioca nel Al Taawoun FC (Arabia Saudita).

Nella top 5 dei più vecchi ci sono: Rafa Marquez (Messico, classe ’79), Sergey Ignashevich (Russia, ’79), Tim Cahill (Australia, ’79), José Corona (Messico, ’81).

IL PIÙ GIOVANE

Daniel Arzani – Australia: nato il 4 gennaio 1999, gioca nel Melbourne City FC (Australia.

Nella top 5 dei più giovani ci sono: Kylian Mbappé (Francia), Achraf Hakimi (Marocco), Francis Uzuho (Nigeria), Trent Alexander-Arnold (Inghilterra), tutti classe ’98.

IL PIÙ ALTO

Lovre Kalinic – Croazia: portiere, è alto 201 cm e gioca nel Gent (Belgio).

Nella top 5 dei più alti ci sono: Jannik Vestergaard (difensore della Danimarca, alto 200 cm), Federico Fazio (difensore dell’Argentina, 199 cm), Courtois (portiere del Belgio, 199 cm), Robin Olsen (portiere della Svezia, 198 cm),.

IL PIÙ BASSO

Ci sono tre giocatori che la Fifa registra con la stessa altezza, 165 cm: si tratta di Xerdan Shaqiri (Svizzera), Alshehri Yahia (Arabia Saudita) e Fernando Quintero (Colombia).

I PIÙ LEGGERI E I PIÙ PESANTI

Secondo i dati Fifa i tre giocatori più leggeri sono Takashi Inui (Giappone: 169 cm per 59 kg), Mbark Boussufa (Marocco, 167 cm per 59 kg) e Javier Aquino (166 cm per 59 kg). Il più pesante è Roman Torres, difensore di Panama: 188 cm per 99 kg.

L’ALLENATORE PIÙ VECCHIO E QUELLO PIÙ GIOVANE

Il ct più vecchio che volerà in Russia è Oscar Tabarez, Uruguay: ha 71 anni. Il più giovane è Aliou Cissé, 42 anni, ct del Senegal.

GIOCATORI CONVOCATI CON PIÙ PRESENZE AI MONDIALI

16 – Javier Mascherano (Argentina)

16 – Rafael Márquez (Messico)

15 – Lionel Messi (Argentina)

14 – Mesut Özil (Germania)

13 – Manuel Neuer (Germania)

13 – Thomas Müller (Germania)

13 – Cristiano Ronaldo (Portogallo)

13 – Sergio Ramos (Spagna)

GIOCATORI CONVOCATI CON PIÙ GOL AI MONDIALI

10 – Thomas Müller (Germania)

6 – James Rodríguez (Colombia)

5 – Lionel Messi (Argentina)

5 – Gonzalo Higuaín (Argentina)

5 – Tim Cahill (Australia)

5 – Luis Suárez (Uruguay)

4 – Neymar (Brasile)