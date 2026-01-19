Molassana, rapina in tabaccheria: due tunisini arrestati dai carabinieri

Due cittadini tunisini, entrambi 25enni, ieri sono stati arrestati per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dai carabinieri di Ge-Molassana.

I due nordafricani, introdottisi in una tabaccheria della zona, approfittando della sola presenza dell’anziano padre del titolare dell’esercizio commerciale, hanno tentato di rubare dei “gratta e vinci” e altro materiale custodito vicino alla cassa, spintonando l’uomo per guadagnarsi la fuga.

La richiesta d’aiuto della vittima ha attirato l’attenzione di un carabiniere libero dal servizio che transitava nelle vicinanze, il quale è intervenuto riuscendo a bloccare i due malviventi stranieri e a richiedere supporto ai colleghi.

Nel mentre la pattuglia stava giungendo sul posto, i tunisini sono riusciti a divincolarsi tentando la fuga e colpendo con una pietra il militare intervenuto.

I due nordafricani sono stati quindi definitivamente bloccati grazie all’intervento della pattuglia dell’Arma, a seguito di una breve colluttazione nel corso della quale i militari hanno riportato alcune lesioni.

Gli arrestati sono stati messi agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.