Molassana, litigano in casa e lanciano oggetti dalla finestra: denunciati

La Polizia ha denunciato una coppia di genovesi, entrambi 37enni, per getto pericoloso di cose e danneggiamento, in concorso tra loro.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti in seguito di una segnalazione relativa ad una violenta lite in un’abitazione di Molassana, con lancio di oggetti pericolosi dalla finestra.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la coppia in evidente stato d’ebbrezza alcolica, che discuteva animatamente in strada. Dopo aver sedato gli animi, hanno appreso che durante la lite, scaturita per futili motivi, i due avevano lanciato dalla finestra di casa alcune bottiglie di vetro e una console per videogiochi, oggetti che sono finiti rovinosamente su un’autovettura che ha riportato il danneggiamento del parabrezza e su uno scooter, a cui è stato divelto uno specchietto.

I proprietari dei mezzi sono stati informati ed invitati a sporgere querela.

La coppia è stata accompagnata presso gli uffici della Questura, dove sono stati identificati e denunciati.

Resta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

