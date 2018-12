Molassana, fallimento Fossati. Cenci: odissea finita per condomini via Lusignani

“I palazzi di via Lusignani, a Molassana, hanno finalmente l’agibilità. E’ finita lo scorso 21 dicembre l’odissea dei cittadini che abitano in via Lusignani, nei due edifici costruiti dall’Immobiliare Casabuona all’inizio degli anni novanta, poi coinvolti nel fallimento Fossati, in cui risiedono quasi duecento famiglie”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili del Comune di Genova.

“Negli anni scorsi – ha aggiunto Tursi – erano stati avviati articolati e complessi procedimenti amministrativi per pervenire all’agibilità, accelerati in modo determinante dopo la segnalazione del problema al Sindaco Bucci in occasione di una ‘colazione col sindaco’ Bucci nel Municipio Media Val Bisagno”.

“Attraverso l’azione sinergica degli uffici dell’Assessorato all’Urbanistica , Edilizia Privata e Mobilità – ha spiegato l’assessora comunale all’Urbanistica Simonetta Cenci – abbiamo finalmente ottenuto il risultato prefissato. E’ stato portato a compimento il procedimento per ottenere l’agibilità, supportando i cittadini residenti in via Lusignani nel produrre gli atti propedeutici al rilascio del relativo certificato”.

Infatti, i condomini hanno avviato le procedure ai diversi adempimenti necessari per poter presentare, lo scorso 21 dicembre, la “Segnalazione certificata di agibilità” che costituisce la formale e definitiva chiusura dell’intera vicenda.