Moby, wi-fi gratuito e alta tecnologia a bordo delle ammiraglie del Mediterraneo

Connessione wi-fi gratuita su Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder

Moby innova ancora una volta il mondo della navigazione e conferma il proprio impegno verso il comfort dei passeggeri, in particolare delle famiglie. A partire da quest’anno, infatti, sarà possibile navigare in rete gratuitamente grazie al servizio wi-fi free attivo su quattro delle principali navi della flotta: Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder. Un’importante novità per chi viaggia, che potrà restare connesso anche in mezzo al mare.

Tecnologia e innovazione: il cuore del servizio Moby

Le nuove ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy, operative tutto l’anno sulla rotta Livorno–Olbia, rappresentano un’eccellenza sotto ogni aspetto. Non solo sono i traghetti più grandi del Mediterraneo, ma anche i più avanzati tecnologicamente. Il design di nuova generazione consente tempi rapidi di imbarco e sbarco grazie a portelloni innovativi. Inoltre, entrambe le navi sono predisposte per la sostenibilità ambientale, con la possibilità di alimentazione a GNL e connessione alla rete elettrica in porto, contribuendo così alla riduzione delle emissioni.

Una nuova esperienza gastronomica in navigazione

Sulle ammiraglie Moby, la traversata diventa un’occasione per vivere anche un’esperienza gourmet. Moby Fantasy e Moby Legacy offrono un intero ponte dedicato alla ristorazione, con soluzioni adatte a ogni esigenza. Dal ristorante gourmet al grill con selezione di carni, dalla pasta fresca fatta al momento alla pizzeria con cottura a vista, tutto è pensato per trasformare il viaggio in uno show cooking galleggiante, ispirato a freschezza, leggerezza e stagionalità.

Robot collaborativi a bordo: tecnologia al servizio del comfort

L’innovazione non si ferma alla connettività e alla ristorazione. A bordo di Moby Fantasy e Moby Legacy fanno il loro debutto i primi robot collaborativi della linea ZCS Amico, frutto della collaborazione tra l’italiana Zucchetti Centro Sistemi e la cinese Keeron, leader nella robotica di servizio. Questi simpatici robot, già operativi, portano in tavola i piatti e sbarazzano i tavoli, affiancando – e non sostituendo – il personale di bordo. Un supporto tecnologico pensato per migliorare l’efficienza e alleggerire il carico di lavoro umano, senza intaccare la qualità del servizio.

Innovazione e sostenibilità al centro dell’esperienza Moby

L’introduzione della robotica di servizio rappresenta un ulteriore passo avanti nella visione di Moby, che punta su innovazione, sostenibilità e attenzione al cliente. Le nuove tecnologie a bordo delle navi non solo migliorano l’esperienza di viaggio, ma testimoniano un impegno concreto verso un trasporto marittimo più moderno e responsabile, sempre a misura di famiglia.