Moby, i due traghetti più grandi in linea insieme tra Livorno ed Olbia

Genova – La giornata odierna segna un momento importante per la navigazione italiana. Parliamo dell’entrata in servizio simultanea dei due traghetti più grandi al mondo, Moby Legacy e Moby Fantasy, lungo la rotta da Livorno a Olbia, costituisce un autentico record.

Con entrambe queste navi in funzione contemporaneamente, è come se ogni giorno sedici chilometri di veicoli, inclusi auto, camion e semirimorchi, potessero essere trasportati a bordo, offrendo vantaggi significativi sia dal punto di vista ambientale che economico per le regioni collegate.

Grazie a un innovativo sistema di imbarco e sbarco, che prevede l’accesso differenziato ai ponti della nave, si ottiene un notevole risparmio di tempo per i passeggeri.

Inoltre, i viaggiatori avranno a disposizione i due traghetti più moderni e all’avanguardia al mondo, con servizi di bordo paragonabili a quelli di una nave da crociera.

Ogni nave gemella offre un intero ponte dedicato alla ristorazione, che spazia da una braceria a un ristorante gourmet, fino a frutterie e punti di ristoro tradizionali, tutti caratterizzati dalla presenza di cucine a vista, trasformando così il viaggio in un’esperienza culinaria.

Per celebrare questo avvenimento straordinario, Moby ha lanciato una promozione esclusiva valida solo per oggi: uno sconto del 21% su passeggeri, veicoli e sistemazioni (cabine e poltrone) per i viaggi sulla rotta Livorno-Olbia-Livorno effettuati dal 21 marzo al 31 dicembre 2024, fino ad esaurimento posti dedicati.

Lo sconto, al netto di tasse e diritti, è applicabile anche ai passeggeri senza veicolo ed è cumulabile con tutte le altre offerte di Moby, ad eccezione della tariffa residenti.