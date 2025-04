Mit: Matteo Paroli nuovo presidente Autorità portuale

E’ Matteo Paroli il nome indicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, per l’intesa sul nuovo presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, che comprende i porti di Genova e Savona-Vado.

L’invio della lettera, firmata dal ministro Matteo Salvini, apre formalmente la fase conclusiva dell’iter di nomina, che prevede ora il parere da parte della Regione Liguria e il passaggio in Parlamento.

Ad annunciarlo oggi lo stesso Mit in una nota, in cui viene sottolineato che “Matteo Paroli, avvocato e segretario generale dell’Autorità portuale del Mar Tirreno settentrionale, porta con sé una lunga esperienza nel settore marittimo e portuale. La sua carriera è segnata da competenze consolidate nella gestione logistica e nello sviluppo delle infrastrutture portuali, elementi che lo rendono una figura di alto profilo per guidare il sistema portuale ligure”.

Il viceministro genovese del Mit Edoardo Rixi, in tarda mattinata, aveva annunciato, a margine dell’inaugurazione del Parco delle Dune di Pra’, che “oggi è partita la lettera da parte del ministro, Matteo Salvini, al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, per l’intesa sul nuovo presidente del porto di Genova”.

Rixi non aveva ancora fatto, però, il nome di Paroli, ma aveva aggiunto che “partiamo con Genova, ma stiamo per nominare tutti i presidenti delle varie Autorità portuali italiane”.