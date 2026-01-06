Minuto di silenzio nelle scuole italiane per le vittime dell’incendio di Crans-Montana

Mercoledì 7 gennaio il mondo della scuola si ferma in segno di lutto e vicinanza alle famiglie dei giovani scomparsi nel tragico rogo in Svizzera

Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera. Un gesto condiviso a livello nazionale che coinvolgerà studenti, docenti e personale scolastico, uniti in un momento di raccoglimento per ricordare giovani vite spezzate in circostanze drammatiche.

Un momento di raccoglimento per la comunità scolastica

L’iniziativa intende offrire alla comunità scolastica uno spazio simbolico di riflessione e partecipazione al dolore delle famiglie colpite. Il minuto di silenzio rappresenta un segno di rispetto e solidarietà, ma anche un’occasione educativa per trasmettere ai più giovani il valore della memoria e della condivisione nei momenti di lutto collettivo.

Le parole del Ministro dell’Istruzione e del Merito

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha espresso il cordoglio delle istituzioni scolastiche italiane. «In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio», ha dichiarato il Ministro.

Un segnale di vicinanza che unisce tutta Italia

Il minuto di silenzio previsto per mercoledì 7 gennaio assume un valore simbolico forte, capace di unire idealmente le scuole di tutto il Paese attorno a un sentimento comune di rispetto e partecipazione. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia l’attenzione del mondo dell’istruzione verso eventi che colpiscono profondamente l’opinione pubblica e le giovani generazioni.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube