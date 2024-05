Mini Cooper rubata in panne sulla A7: l’intervento della Stradale

Lunedì scorso, una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Sampierdarena, durante un servizio di vigilanza sulla Autostrada A7, ha individuato un’auto in panne in direzione Milano, all’altezza del Comune di Mignanego.

Gli occupanti, un uomo e una donna con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, non erano in grado di spiegare l’utilizzo del veicolo.

Approfondendo il controllo, gli agenti hanno scoperto che si trattava di una Mini Cooper rubata nel Comune di Santa Margherita Ligure.

Il proprietario, ignaro del furto avvenuto nelle prime ore del mattino, è stato immediatamente contattato.

Gli autori del furto erano già stati denunciati poche ore prima per la guida di un’altra auto rubata.

Portati presso la Sottosezione autostradale di Sampierdarena, i due sono stati nuovamente denunciati in stato di libertà per ricettazione.

Il proprietario, rientrato in possesso della sua Mini Cooper in tempo record, ha ringraziato gli agenti per la rapidità e l’efficacia delle indagini.

La presunzione d’innocenza degli indagati rimane salva fino a sentenza definitiva.