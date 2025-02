Minaccia con pistola su autobus a Genova: il video diventa virale sui social

Un episodio di minaccia su un autobus a Genova ha scosso la città e acceso nuovamente il dibattito sulla sicurezza sui mezzi pubblici. Un uomo ha estratto una pistola, presumibilmente una scacciacani, minacciando l’autista dell’autobus sotto gli occhi attoniti dei passeggeri.

L’intera scena è stata ripresa da una passeggera, e il video è diventato virale sui social, sollevando preoccupazioni e polemiche sulla sicurezza sui mezzi pubblici a Genova.

La dinamica dell’incidente sull’autobus della linea 13

L’episodio è avvenuto intorno alle 21:00 su un autobus della linea 13, che collega la stazione della metro San Giorgio con Molassana in Val Bisagno. Un uomo ha posato una pistola sul sedile di fronte a lui, generando paura tra i passeggeri. Una donna, visibilmente spaventata, ha deciso di riprendere la scena con il suo telefono, documentando l’intera vicenda.

Poco dopo, l’uomo si è alzato, ha impugnato l’arma e ha iniziato a inveire contro l’autista, mentre al telefono prometteva a qualcuno di andare a parlare “Arrivo, arrivo, aspetta che ne parliamo. Tranquillo arrivo”, si sente nel video.

Video virale sui social e polemica sulla sicurezza

Il video dell’aggressione è stato condiviso rapidamente sui social media e su piattaforme di messaggistica come WhatsApp e Messenger, diventando virale in poche ore. La diffusione del video ha riacceso le polemiche sulla sicurezza sui mezzi pubblici a Genova, evidenziando la preoccupazione di passeggeri e autisti per i continui episodi di violenza sui bus.

Sicurezza sugli autobus a Genova: un problema sempre più grave

L’episodio di minaccia con pistola sull’autobus della linea 13 è solo l’ultimo di una serie di eventi che mettono in luce il problema della sicurezza sui mezzi pubblici a Genova.

Sindacati e autisti chiedono maggiore sicurezza sui mezzi pubblici

A seguito dell’aggressione con pistola sull’autobus e degli altri episodi di violenza sui bus a Genova, i sindacati degli autisti hanno nuovamente sollevato il problema della sicurezza sui mezzi pubblici, chiedendo misure più severe per proteggere il personale e i passeggeri.

Le richieste includono: l’installazione di telecamere di sicurezza su tutti i mezzi pubblici, la presenza di forze dell’ordine o di vigilanza privata su linee a rischio. Oltre a campagne di sensibilizzazione per promuovere il rispetto del personale dei mezzi pubblici.

La risposta delle autorità e le indagini in corso

Le autorità stanno indagando per identificare l’aggressore e chiarire la dinamica dell’incidente sull’autobus della linea 13. Al momento, non è chiaro se l’arma fosse una scacciacani o una pistola vera, ma la situazione ha comunque generato panico tra i passeggeri e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza sui mezzi pubblici a Genova.

