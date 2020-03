MiMoto | Scooter sharing a prezzo scontato con IrenGo

Ottieni lo sconto del 10% sul servizio di scooter sharing

Grazie a IrenGo è possibile avere uno sconto sul costo di MiMoto, il servizio di scooter sharing elettrico attivo a Genova e Torino.

Per usufruirne occorre effettuare pochi e semplici passaggi. È necessario scaricare l’app gratuita MiMoto (disponibile per iOS e Android) e inserire il codice motoiren01. In questo modo il costo del servizio sarà scontato del 10%.

Muoversi per la città con gli scooter elettrici MiMoto è infatti la soluzione ideale per spostarsi velocemente e in modo ecosostenibile.

MiMoto e IrenGo, la partnership per la e-mobility

Il servizio di scooter sharing lanciato a Torino e Genova tariffe economiche e vantaggiose, che partono da 0.26€ al minuto.

Gli scooter MiMoto sono alimentati da energia elettrica green, sono omologati per due passeggeri e dotati di due caschi nel bauletto.