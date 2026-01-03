Milano-Cortina 2026: Genova accoglie la Fiamma Olimpica il 9 gennaio tra sport, città e valori di pace

La 33ª tappa del Grande Viaggio della Fiamma Olimpica attraversa Genova da Boccadasse al Porto Antico, con apertura del Village a Calata Mandraccio

Genova si prepara a vivere uno degli appuntamenti più simbolici in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Venerdì 9 gennaio il capoluogo ligure sarà teatro del passaggio della Fiamma Olimpica, destinazione finale della 33ª tappa del Grande Viaggio che accompagna la Torcia verso la cerimonia di apertura dei Giochi. Un evento atteso, capace di unire sport, territorio e partecipazione collettiva, inserendosi in un percorso che attraversa l’intero Paese.

La Fiamma Olimpica ha preso avvio da Olimpia antica, in Grecia, il 26 novembre, rinnovando un rito ultracentenario che affonda le radici nella storia dello sport mondiale. Dopo il tradizionale passaggio di consegne ad Atene, la Torcia è arrivata in Italia il 6 dicembre, dando inizio a un tour nazionale articolato in 60 tappe. Un viaggio che toccherà tutte le 20 regioni e le 110 province italiane, per concludersi a Milano il 5 febbraio, alla vigilia dell’inaugurazione ufficiale dei XXV Giochi Olimpici Invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio.

Il significato simbolico della Fiaccola per la città

Il passaggio della Fiaccola rappresenta molto più di un evento sportivo. Come sottolineato dalla sindaca di Genova Silvia Salis, la Fiamma Olimpica incarna valori universali che superano i confini geografici e culturali, portando con sé un messaggio di unità, pace e fratellanza. Per una città come Genova, storicamente aperta al dialogo e agli scambi, l’arrivo della Torcia assume un significato profondo anche sul piano civile e sociale.

L’esperienza personale della sindaca, legata a una lunga carriera sportiva e istituzionale, rafforza il valore educativo dell’evento. L’incontro con la Fiamma diventa così un’occasione per ispirare le nuove generazioni, avvicinare i più giovani allo sport e ricordare il ruolo fondamentale che i Giochi Olimpici hanno sempre avuto come momento di tregua e incontro tra i popoli, soprattutto in un contesto internazionale complesso.

Il percorso della Fiamma Olimpica da Boccadasse al Porto Antico

La staffetta genovese prenderà il via intorno alle ore 17 dalla Chiesa di Boccadasse, uno dei luoghi più suggestivi della città. Da qui la carovana, lunga circa 600 metri, attraverserà corso Italia per poi proseguire lungo viale Brigate Partigiane e via Cadorna, entrando progressivamente nel cuore urbano.

Il percorso toccherà via XX Settembre, piazza De Ferrari e piazza della Nunziata, per poi proseguire lungo via Balbi, la Stazione Marittima e via Gramsci, attraversando il centro storico. L’arrivo della Fiamma è previsto intorno alle ore 19 al Porto Antico, dove a Calata Mandraccio sarà allestito il Village ufficiale dell’evento, aperto al pubblico già dalle 17 con animazione, momenti istituzionali e la partecipazione di sportivi del territorio.

Il Village olimpico e il coinvolgimento della città

Il Village del Porto Antico rappresenterà il fulcro delle celebrazioni, uno spazio pensato per accogliere cittadini e visitatori in un clima di festa e condivisione. Qui la Fiamma Olimpica concluderà la sua tappa genovese, trasformando Calata Mandraccio in un punto di incontro tra sport, istituzioni e comunità locale.

Secondo il consigliere delegato ai Grandi eventi del Comune di Genova, Lorenzo Garzarelli, il passaggio della Fiaccola offre alla città l’opportunità di essere protagonista di un rito che unisce generazioni e appassionati, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico e culturale genovese. L’evento diventa così un’occasione per ribadire l’impegno di Genova verso una società inclusiva, fondata sui valori di rispetto, solidarietà e convivenza.

Tedofori, sport e collaborazione tra istituzioni

Saranno circa 70 le tedofore e i tedofori coinvolti nella staffetta cittadina, tra atlete e atleti olimpici e paralimpici, che si passeranno la Torcia lungo l’intero tragitto da Boccadasse al Porto Antico. Una presenza che rafforza il legame tra la Fiamma e il mondo dello sport vissuto, rendendo ancora più autentico il messaggio olimpico.

Il Porto Antico di Genova, luogo simbolo della città, ospiterà l’arrivo della Fiamma e il Village, confermando il proprio ruolo centrale nella promozione dello sport e degli eventi cittadini. Non a caso, dal 2005, l’area diventa ogni anno una grande palestra a cielo aperto grazie alla Festa dello Sport. L’organizzazione dell’evento è frutto di una collaborazione articolata tra il Comune di Genova, Porto Antico S.p.A. e diverse realtà locali, che hanno contribuito alla logistica e al supporto operativo, rendendo possibile una tappa di grande impatto e partecipazione.

